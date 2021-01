Slavia v Karviné nezaváhala. Rozjeté Slovácko znovu slaví, Baník bere jen bod

Klíčové momenty zápasu mezi Olomoucí a Opavou se vtěsnaly mezi 25. a 29. minutu, kdy hostujícího Fendricha překonali Daněk a Gonzalez. Když byl navíc v samotném závěru prvního poločasu po druhé žluté kartě vyloučen opavský Tiehi, zdálo se být o vítězi utkání rozhodnuto.

Slezané však duel nezabalili, i v oslabení se jim povedlo v 55. minutě díky proměněnému pokutovému kopu Nešického snížit. Naděje Opavy ale žila jen krátce. Sigma během dvou minut v 64. a 65. minutě po druhé brance Gonzaleze a Housky zvýšila na 4:1 a definitivně tak rozhodla o osudu utkání.

Hanáci se tak dočkali vítězství po sedmi zápasech, Opava po své desáté porážce v sezoně zůstává poslední.

Hráči Olomouce se radují z první branky.

Luděk Peřina, ČTK

Slovácko vládlo i v Ďolíčku

V parádní formě hrající Slovácko potvrdilo svoje kvality již v prvním poločase zápase na Bohemians. Hosty poslal do vedení ve 25. minutě Kalabiška, o sedm minut později fauloval domácí brankář Le Giang a Kliment se z pokutového kopu nemýlil.

Stejnou situaci si sedmadvacetiletý útočník zopakoval pět minut nato a i tentokrát nedal z penalty gólmanovi Klokanů šanci. Svěřenci Michala Svědíka tak vedli po prvním poločase jednoznačně 3:0.

Klokani se částečně do hry vrátili v 73. minutě po brance Puškáče. Na pořádné drama mohl o čtyři minut později zadělat Necid, narozdíl od Klimenta však výhodu pokutového kopu nevyužil. Hosté již další komplikace nepřipustili a připsali si tak již čtvrtou výhru v řadě.

Jan Kliment ze Slovácka proměňuje první nařízenou penaltu

Vlastimil Vacek, Právo

Baník veze ze Zlína jen bod

Domácí Zlín začal utkání proti Baníku aktivněji, do vedení se však z ojedinělé akce dostali hosté, když si vlastní gól vstřelil Buchta. Fastav se vyrovnání dočkal ještě do konce poločasu, když pokutový kop proměnil Poznar a zajistil tak poločasový výsledek 1:1.

Ve druhém poločase se už výsledek nezměnil, Baník tak nevyhrál již tři zápasy v řadě. Ještě hůře je na tom Zlín, ten na tříbodový zisk čeká pět zápasů.

Zleva Petr Buchta ze Zlína, Roman Potočný z Ostravy a Jakub Kolář ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK



Karviná držela krok jen poločas, slaví Slavia

Karviná vstoupila do souboje s favorizovanou Slavií bez obav a na prvním poločase to bylo znát. Domácí úřadujícího mistra nepouštěli prakticky do žádných větších šancí, sami se naopak snažili zaměstnávat červenobílou obranu rychlými brejky. Ani ty však nevedly k brance a první poločas tak skončil bezbrankovou remízou.

Do druhé půli nastoupila Slavia s dvěma změnami v sestavě, když Oscara a Masopusta nahradili Bah a Olayinka. A tento tah se hostům vyplatil, když je po skrumáži před karvinskou brankou poslal do vedení v 51. minutě Sima. O osudu utkání definitivně rozhodl o deset minut později Jan Kuchta, který z brejku zvýšil na 2:0.

Karviná utkání zdramatizovala v 82. minutě, kdy proměnil pokutový kop Qose, veškeré naděje domácích však spláchl o tři minuty později Olayinka, který využil parádní přihrávky Simy. Slavia má po vítězství 3:1 na druhý Jablonec náskok devíti bodů.

Zleva Tomáš Ostrák z Karviné a Nicolae Stanciu ze Slavie.

Vladimír Pryček, ČTK