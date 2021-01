Hovorka v Karviné zlomil dva milníky. O stém zápase jsem ani nevěděl, přiznal stoper Slavie

Vnímal jste, že jde o jubilejní stý ligový zápas kariéry?

Já o něm ani nevěděl, až kluci mi to připomněli. Ale snažil jsem se to brát jako každý jiný zápas a jsem hlavně rád za získané tři body. Jsem šťastný, že se mi takového jubilea povedlo dosáhnout a bylo vítězné.

Vyhráli jste a v lize jste stále neporažení. Prosadit jste se ale dokázali až ve druhém poločase, proč?

Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Už cesta sem byla náročná, sedět čtyři hodiny ve vlaku není příjemné. I terén byl těžký. Jsem rád, že jsme to zvládli.

První poločas skončil 0:0, co vám chybělo?

Náznaky šancí tam byly, ale nevyřešili jsme je dobře ve finální fázi. Museli jsme zůstávat pořád ostražití, protože domácí čekali na rychlé brejky. Naštěstí jsme neslevili, byli jsme trpěliví. První gól nám pomohl.

Míč po rohu Stanciua přeskákal podél brankové čáry a vy jste ho vrátil. Byl to hodně šťastný gól?

Máme takový signál, při kterém stavím blok Simovi, který běží na přední tyč. A já šel na zadní. Ani nevím, kde se tam ten míč vzal, ale hned jsem ho levačkou se štěstím vrátil zpět. Byl to asi šťastný, ale zároveň hodně důležitý gól.

Karviná má vysoké hráče, trenér Trpišovský odhaduje, že nejvyšší v lize. Byly souboje s nimi hodně nepříjemné?

Snažili jsme se hlavně nefaulovat, aby neměli standardky, protože jsou v nich dobří. Zvládli jsme to, ale nebylo to lehké. Věděli jsme, že to bude soubojový zápas, jsem rád, že jsme to ustáli a vezeme tři body.

Jak vám bylo, když Karviná deset minut před koncem z penalty snížila na 1:2?

Nebylo to příjemné. Z ničeho jsme dostali kontaktní gól. Hned mě napadlo, že jsem tady ještě nikdy nevyhrál. A vždycky to mělo stejný průběh. Vedli jsme a dostali kontaktní gól. Štěstí, že jsme dali třetí gól, ten nám do závěru zápasu pomohl.

Připsali jste si dvacátý sedmý zápas bez prohry, jak sérii v kabině vnímáte?

Jsme rádi, že můžeme vítězit a dělat takovou šňůru. Ale koncentrujeme se na každý další zápas a jdeme, jak se říká zápas od zápasu. I další program bude náročný, koukáme spíše dopředu než dozadu.