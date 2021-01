Mohl jsem být za hlupáka, ale naštěstí to klaplo, těší Poznara proměněná penalta

Věděl jste dopředu, že chcete takhle pokutový kop kopnout?

Ano. Takové řešení jsem si dopředu nachystal. V mistrovském utkání jsem se k tomu odhodlal poprvé. Kdyby mi to nevyšlo, byl bych za hlupáka. Naštěstí všechno dobře dopadlo. (úsměv).

Rozhodl jste se tak kvůli těžkému terénu nebo díky znalosti ostravského brankáře Laštůvky?

Laštyho dobře znám, je to hrozně kvalitní gólman. Jeho silnou stránkou je, že dokáže vystihnout, na kterou stranu exekutor desítku kopne. Právě proto jsem to zkusil doprostřed. Taktika mi naštěstí vyšla.

Na penaltu jste se chystal už o několik minut dřív, to ale sudí rozhodli na základě zhlédnutí videa, že k nedovolenému zákroku došlo ještě před šestnáctkou...

Skutečně asi šlo o faul před vápnem. V tomto ohledu podal podle mého názoru rozhodčí Machálek kvalitní a soustředěný výkon. Stejně dobře rozhodl i po faulu Filla na Fantiše. Jsem přesvědčený, že Martin Fillo Fantiše loktem udeřil. Pan Machálek to měl těžké, hráči Baníku po něm celý zápas vyjížděli. Ale zvládl to dobře.

Neměli jste po prvním poločase vést?

Měli. Odehráli jsme ho velice solidně. Byli jsme aktivní, dostávali jsme se do šancí. Bohužel jsme je neproměnili. Mohli jsme klidně vést i o dva góly. Utkání by asi vypadalo jinak. Jenže blbý vlastenec námi zřejmě trochu otřásl. Druhý poločas už vyzněl opticky naopak pro Baník.

Předchozí ligové střetnutí v Opavě jste kvůli koronavirové nákaze vynechal. Jak to, že jste se vrátil do zlínské sestavy tak brzy?

Nebývá to obvyklé, avšak já jsem před Opavou měl jen pozitivní test bez jakýchkoliv příznaků. Ani kolem mě se nepohyboval nikdo nakažený. Proto jsem šel v pondělí na další testy. Přestože už jsem byl negativní, zůstal jsem nějakou dobu oddělený od zbytku mužstva. Po dalším negativním testu jsem šel hrát. Bylo to hektické, ale vůbec nic jsem nepodcenil. Myslím, že jsme postupovali naprosto správně.

Už ve středu vás čeká odložený ligový duel se Slavií, která na konci loňského roku za poněkud podivných okolností do Zlína nedorazila...

Určitě jsme na to nezapomněli. Máme pořád na paměti, jak zvláštní situace to tehdy byla. Tenkrát jsme cítili křivdu. Chtěli jsme hrát, protože slávisté měli za sebou náročný program. Mohli být unavení, o to víc jsme si na ně věřili. Teď si to chceme pamatovat, a o to větší motivaci proti obhájcům titulu budeme mít.