Utkání proti Slavii dochytal záložník Janečka. Už jsem si zkusil všechno, pousmál se

Utkání mezi Karvinou a Slavií mělo jednoznačného favorita i očekávaný průběh. Slavia vyhrála zaslouženě 3:1 a upevnila si pozici na čele tabulky. Nejvíce vzrušení přinesly až závěrečné minuty, kdy za faul na exkarvinského Ondřeje Lingra mimo šestnáctku uviděl červenou kartu domácí brankář Petr Bolek, místo něhož musel do branky záložník Karviné Marek Janečka.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu chytat ligový zápas. Ale už jsme nemohli střídat a nikdo jiný se k tomu nehlásil. Proto jsem vůbec neváhal a začal se převlékat," svěřoval se 37letý slovenský fotbalista.

Janečka je brán za velkého univerzála, který často zaskočí tam, kde to hoří. Původem záložník ví, jaké to je hrát na stoperu i v útoku. Už před časem vtipkoval, že nebyl jen v brance. To po utkání 16. kola už neplatí. „Je pravda, že jsem hrál na každém postu, jen v brance ne. Až nyní. Mohl bych vlastně ukončit kariéru, ale fotbal mě pořád hodně baví, tak končit nechci," vykládal Janečka.

Chytání mu není úplně cizí. „V mládežnických kategoriích, hlavně v dorostu, když jsem hrál za Levoču 4. ligu se často stávalo, že nepřišel brankář. Tak jsem chytal já," zavzpomínal Janečka. A chytá i na tréninku. „Hlavně, když hrajeme hlavičkovanou. Takže jsme to vůbec neřešili. Větší problém v tu chvíli byla barva dresu," řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Janečka musel do brnkářského

Janečka nemohl chytat ve svém bílém. Musel do brankářského, kde mu kustodi museli „namalovat" jeho číslo 66. „Myslel jsem si, že po faulu bude přímý kop. Když mi upravovali dres, tak jsem přemýšlel nad tím, že Slavia měla na hřišti jediného leváka Provoda a že si postavím zeď tak, aby musel jít kopat právě levonohý hráč. Nakonec byl ale roh a hned konec, takže jsem si na míč nesáhl. Byl jsem tam asi pět vteřin, ale i tak je další milník mé kariéry," smál se Janečka.

Veliký závar před brankou Karviné skončil gólem v podání Simy

Vladimír Pryček, ČTK

Lingr byl po střetu s nedávným spoluhráčem Bolkem hlavně otřesený. „Má na hrudníku šrám od kolíků a možná nějaké poranění nosu. Ale celkově je v pořádku," řekl trenér úřadujícího mistra Jindřich Trpišovský.

Lingra poslal do hry v 88. minutě. „Je odsud, fandové za stadionem vyvolávali jeho jméno. Trochu jsme kvůli terénu volili jiná střídání, ale přijel tady poprvé v jiném dresu a chtěli jsme, aby se na hřiště dostal," vysvětloval Trpišovský.

Karvinský brankář Bolek se nedávnému spoluhráči při cestě do kabiny omlouval. „Trefil jsem nejdříve míč a pak asi ji jeho," pronesl zkušený brankář, když míjel lavičku hostí, kde byl Lingr v péči lékařů.