Nejdřív šmíroval u videa, aby pak v šatně Plzně pokazil vítěznou děkovačku

Natahoval se a snažil se přes rozhodčího Berku dohlédnout na monitor, kde se už poněkolikáté opakovala situace předcházející jeho gólu. Jenže video bylo příliš daleko, než aby plzeňský obránce Milan Havel viděl, co se v pardubické šestnáctce odehrálo a jak se všechno semlelo. Až zraněný David Limberský sedící na tribuně ho uklidnil. „Řval na mě, že to gól je. Také jsem měl pocit, že ještě přede mnou hrál pardubický hráč, ale jistý jsem si nebyl,“ přiznával autor nakonec posvěcené a uznané trefy Milan Havel, že čekání na verdikt mu brnkalo na nervy.

Pomalu čtyři minuty se v Plzni nehrálo. Havel dal gól, jenže praporek pomezního sudího vyletěl vzhůru a signalizoval ofsajd. Proto také hlavní rozhodčí Havlovu gólovou trefu neuznal.

Už minutu před přestávkou ukončil střeleckou trýzeň Ondrášek, jenže z ofsajdu. Sice těsného, ale arbitr duelu dvou sousedů v tabulce ho postřehl a po shlédnutí videa vedoucí branku domácích neuznal.

Dvanáct minut před koncem se situace opakovala, gól vstřelil pro změnu Havel, jenže zase z ofsajdu. Kdyby jeho branka zase neplatila, byla by to Viktorii rána. Možná definitivní, protože proti ligovému nováčkovi si moc šancí nepřipravila. V druhé půli obzvlášť ne.

Pomalu čtyři minuty se ve Štruncových sadech nehrálo. Berka konzultoval celou situaci s videorozhodčím a opakovaně se odběhl podívat na monitor. Samozřejmě za asistence Havla, který ho šmíroval.

„Koukal jsem mu přes ramínko, a i když to bylo trochu z dálky, věřil jsem, že to branka bude," netajil Havel, že ony čtyři minuty se mu zdály jako hotová věčnost. Nakonec ale sudí Berka ukázal do středového kruhu.

Milan Havel z Plzně, autor prvního gólu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Plzeň početní převahu přece jen zúročila a na výhru po třech zápasech dosáhla, protože Pardubice hrající od třicáté minuty pouze v deseti, a navíc s improvizovanou a narychlo poskládanou středovou řadou, už neměly síly hnát se za vyrovnáním.

„Skutečně vydřené vítězství," přitakával po utkání Havel. „V deseti hosté zalezli ke své bráně ještě víc, takže to vyžadovalo trpělivost, abychom jejich obranu otevřeli a proměnili nějakou šanci. Bohužel se nám to moc nedařilo," glosoval plzeňský spasitel upracovanou partii, která nakonec ale přece jen přinesla tři body.

Vlevo Zdeněk Ondrášek z Plzně střílí branku, která neplatila. Vpravo brankář Pardubic Marek Boháč.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Vydřená, ale důležitá výhra. Zvlášť, když jsme už druhý zápas uhráli vzadu s nulou. Vítězství jsme hodně potřebovali. Dáváme do zápasů hodně a takovou odměnu jsme už konečně potřebovali. Napáchali jsme spoustu škod, ale teď už je to za námi. Musíme se od výhry odpíchnout a pokračovat."

Po vítězství 2:0 nad ligovým nováčkem, který dokázal na podzim obrat o body suverénní Slavii, pochopitelně explodovala v plzeňské kabině pořádná nálož euforie. Na autorovi první branky Havlovi bylo, aby vedl vítěznou děkovačku.

„To proto, že odešel Luděk Pernica, který to měl na starosti. Jsou tam ale těžká slova, takže jsem čekal, že mi kluci pomohou. Jenže mě v tom nechali malinko vykoupat. Proto se musím děkovačku do příště naučit," prozrazoval Havel, co se dělo za dveřmi šatny po výhře nad nováčkem.