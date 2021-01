Je mi smutno, truchlí jablonecký trávníkář. Na severu se potýkají s následky sněhové mydlenice

„Hřiště je špatný, je mi z toho smutno...," přiznává Radek Pešat, jeden z trávníkářů stadionu. Však ho s jeho kolegy aktéři sněhové bitvy ihned litovali. „Chudáci naši trávníkáři. Doufám, že si s tím nějak poradí, ale myslím, že hřiště až do konce sezony stoprocentní nebude," prohlásil hned po utkání autor dvou branek Miloš Kratochvíl. „Hřiště jsme měli připravené dobře, ale s takovou sněhovou nadílkou nic dělat nejde. Trávníkářů je mi líto, jsou teď zoufalí," přidal se i kouč druhého celku Petr Rada.

A když se v pondělí dopoledne na hřiště juknul jablonecký obránce Jakub Podaný, na Twitter pověsil fotku s detailem plochy s nádechem typicky černého humoru: „Trochu hnojiva a motyčka a je to zase jak Nou camp..."

Trochu hnojiva a motycka a je to zase jak Nou camp...👍🥔 pic.twitter.com/F9sVg2on4Y — Jakub Podaný (@Pod_Y39) January 25, 2021

„Nedá se pořádně říct, jaký bude počasí. Obzvlášť tady v Jablonci. Potřebovali bychom, aby to vyschlo. Teď na to nemůžeme najet ani s technikou," posteskl si Pešat,

Jak hřiště dvacet čtyři hodin po utkání vypadá? „Naším největším nepřítelem je teď aktuálně počasí. V neděli přišel velký spad sněhu náhle a podepsalo se to na stavu hřiště. Sněžit má také tento týden. Teď musíme čekat, jak se počasí vyvine, abychom dali nějakým způsobem hrací plochu do pořádku," pověděl tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman s tím, že o náhradním hřišti na severu zatím neuvažují. „A na odkládání zápasů nejsou volné termíny," dodal. Dalšího soupeře by měli zelenobílí na svém place přivítat za třináct dnů, kdy doma hostí Slovácko.

„Náklady na údržbu stadionu a trávy budou asi velké. Hřiště za čtrnáct dnů určitě nebude v top formě, počasí má být i v tomhle týdnu špatné...," poznamenal Rada.

Navrhnu @MBergman87 , ze muzeme jako merch prodavat takovy ten vyriznuty ctverec travniku. Mel by nekdo zajem? Klidne i se slapotou nejakeho oblibeneho hrace...⚽️ — Jakub Podaný (@Pod_Y39) January 25, 2021

Sněhová vánice výrazně ovlivnila utkání 16. kola. „Bylo to šílený. S fotbalem to nemělo nic společného. Byla to akorát bitva. Pro nás je hrozně důležité, že jsme to zvládli. Jsem rád, že jsem dal dva góly, ale terén byl šílený. Síly hrozně rychle ubývaly. Bylo to složité. Musím říct, že jsem z vesnice, ale ani na vesnici jsem na takovém terénu nehrál. Teď poprvé," přiznal Kratochvíl.

„Doufám, že z pohledu terénu a počasí šlo o výjimečný zápas, který se opakovat nebude. Hřiště bylo připravené dobře, ale třicet minut před začátkem začalo sněžit a od třetí minuty to byla mydlenice," uzavřel kouč Příbrami Pavel Horváth.