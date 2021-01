Klíčový moment? Stronatiho bomba ze třiceti metrů. Trefil to jako Kolarov, přirovnal Svozil

V 5. minutě napřáhl stoper Stronati z 30 metrů, trefil tyč a odražený balon uklidil do sítě Zajíc. „Zio to někdy takhle zkouší. A buď je to na tribunu nebo je to gól století. Všichni jsme na něho řvali, Zio, Zio klid a viděli jste sami. Napřáhl to jak Alexandr Kolarov (srbský obránce, dvojnásobný vítěz Premier League z Manchesterem City - pozn. aut.) a

Trefil to. No a Zajda (Zajíc) byl na svém místě. Byl rozhodující moment utkání," popisoval stoper Baníku Jaroslav Svozil.

„Jsem rád, že se Tomáš trefil. On ví, že střílet góly je jeho náplň práce. Tím, že byl první u odraženého míče a trefil to, ukázal instinkt útočníka," chválil Zajíce trenér Kozel.

Čtvrtý gól v sezoně

Zajíc na čtvrtý gól v sezoně čekal od vydařeného dvougólového odpoledne v Příbrami osm utkání. „Jeho největší síla je v tom, že si tyhle míče v šestnáctce umí najít. Na to, aby se prosazoval víc, bychom potřebovali víc situací ve vápně. V poli samozřejmě rezervy má, ale není to jednoduché. Míč je většinou ve vzduchu, protože současné terény kombinaci neprospívají," popisoval trenér Baníku.

Hráči Baníku Ostrava se radují z prvního gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Kozel zároveň ocenil i pohotovou ránu Stronatiho z obrovské dálky. „S koncovkou máme obecně problém, neustále proto hráče vyzýváme k tomu, aby zakončovali i ze střední vzdálenosti. Jsem za to rád, protože když nevystřelíte, nedáte gól. Zio umí vystřelit, taky už to ukázal. Přesně si nevybavuji zápas, ale jednou vystřelil snad ze čtyřiceti metrů těsně nad břevno. Tohle bychom od hráčů chtěli," uvedl Kozel.

Baník se výhrou znovu vrátil před Severočechy na 5. příčku. „Tři body nás posunuly v tabulce zase o trošku výš, jsme v kontaktu s ostatními. A hlavně jsme body vzali hlavnímu konkurentovi. S Libercem jsme na jaře dvakrát u nich neuspěli, proto si tohoto vítězství velmi vážíme," řekl Kozel.

Liberec zahrával deset rohů. Domácí defenziva ale narozdíl od posledního domácího zápasu se Slováckem (1:2) fungovala bez chyb. „Při jednom rohu jsem pustil do šance Jugiho (Jakuba Jugase), jinak si myslím, že jsme to odbránili opravdu velmi dobře," upozornil obránce Svozil.