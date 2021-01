Děláme zbytečné chyby a penalty, hledal důvody ztracených zápasů příbramský stoper Tregler

Příbram vedla v Českých Budějovicích i Jablonci, nakonec odjela dvakrát s prázdnou. Čím si vysvětlujete ztrátu obou dobře rozehraných zápasů?

V Budějovicích to hodně ovlivnila červená karta Kingueho v první půli. I když jsme se v deseti drželi, ztratili jsme zápas v pěti minutách. Nejprve jsme inkasovali z penalty, pak přišla rána zpoza vápna. Smůla. Ani v oslabení jsme to utkání neměli nechat utéct a uhrát lepší výsledek. V Jablonci to byl podobný scénář. Série chyb několika hráčů před prvním gólem, ty dokáže kvalitní tým jako je Jablonec potrestat, a pak zase penalta...

Vadil vám hodně terén v Jablonci?

Samozřejmě vadil. Domácí jsou techničtější, ale my nejsme tým, který by jenom bořil.

V obou zápasech jste inkasovali z pokutových kopů, řekl bych zbytečných...

Bohužel je to tak. Zrodily se z přemíry snahy zabránit soupeři v zakončení. V takových situacích to chce víc klidu, ale těžko se na někoho zlobit, když má snahu pomoci, a nakonec to skončí penaltou.

Situace, kdy ztratíte dva dobře rozehrané zápasy, musí být těžká i pro psychiku. Vyrovnáváte se s tím hodně obtížně?

Je to pro nás těžké. V naší situaci potřebujeme každý bod. Dvakrát jsme to měli fantasticky rozjeté, vedli na hřišti soupeře, a nic z toho. Kdybychom měli z těch dvou utkáních čtyři body, tak jsme úplně jinde, i dva by byly dobré. Měli bychom víc klidu. Nad Opavou jsme tam tři týmy s deseti body, potřebujeme se dostat z téhle situace.

Hráči Jablonce se radují z gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Jsou Pardubice o víkendu vhodným soupeřem, na němž se můžete chytit?

Nemůžeme koukat, s kým a kde hrajeme. Pardubice hrají ve velkém laufu, daří se jim. Věřím ale, že je můžeme porazit. Bylo by skvělé, kdybychom se proti nim chytili a utnuli tuhle smolnou sérii.

Obrana Příbrami se prakticky v každém zápase mění. Je i v tom problém?

Po krátké pauze jsme začali hrát v trochu jiném rozestavení. Víc do defenzívy, myslím si, že nám to docela sedí, snažíme se hrát na brejky. Už nedostáváme gólové příděly třeba ve třech zápasech po sobě, jako před tím. Vcelku nám to funguje, jen těch zbytečných chyb se musíme vyvarovat. Jsou zbytečné, stejně jako ty penalty.

Kdo z příchozích hráčů se nejlépe chytil?

Určitě Denis Laňka, který hraje na pravém okraji obrany. Zvládá svoji roli dobře. Změny jsou na pozici stoperů třeba kvůli Kingueho trestu. Ale vynucené rošády v obranné čtveřici určitě nejsou naším největším problémem.

Na boje o záchranu jste zvyklý, věříte, že ho zvládnete i v tomto ročníku?

Jsou to vždycky velké nervy do poslední chvíle, ale i letos věřím, že boj o záchranu zvládneme. Musíme, protože do Příbrami liga patří. Samozřejmě budeme rádi, když se to podaří co nejdřív, a ne až v hektickém závěru jara.