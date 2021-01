Byl jsem vytočený. Pánovi, co mával před naší lavičkou, jsem řekl svoje, přiznává kouč Zlína

„Slávisté v prvním poločase pěti góly prokázali, jak vynikající mužstvo mají. Pro některé naše kluky, kteří nenastupují pravidelně v základní sestavě, to byl doslova křest ohněm. Do přestávky se spálili, avšak po změně stran jsme se už o dost zlepšili. V kabině jsem musel použít ostřejší slova, a ta zabrala. I my jsme si vytvořili dost střeleckých příležitostí. Těžko jsme mohli hrát se Slavií 6:6, avšak kdybychom snížili třeba na 4:6, byla by to přijatelná porážka," přemítá Páník.

Utkání s obhájci titulu prožíval dost emotivně. Asistent sudího Dresler si od něj vyslechl hodně nelichotivých slov. „Já nebudu komentovat, zda Poznar vstřelil regulérní vyrovnávací gól na 1:1. Neviděl jsem to přesně. Ale ten pán, jenž mával před naší lavičkou, měl tolik podivných rozhodnutí, že jsem mu několikrát řekl od plic svoje. Byl jsem pořádně vytočený," připouští Páník, jehož naštvalo mj. i to, že debutant Slovák musel po druhé žluté kartě předčasně pod sprchy.

Záložník ševců Marek Hlinka označil úvodních pětačtyřicet minut za poločas hrůzy. „Když prohráváte v sedmnácté minutě 0:3, se Slavií už lze těžko výsledek otočit. V pauze jsme si předsevzali, že hrajeme o svou čest. Zařekli jsme se, že už další gól ve druhé půli nedostaneme. To se nám sice nepodařilo, ale aspoň jsme dva dali," netají se se smíšenými pocity.

Hlinka nehodlá spekulovat, že pro jeho tým bylo mnohem lepší odehrát zápas v původním prosincovém termínu. „Tehdy nastala nějaká situace, a teď znovu. Na to, že nám chybělo několik fotbalistů ze základu, si nemůžeme stěžovat. Máme dost široký kádr na to, abychom se s tím popasovali," míní.

Zlínský debutant Slovák, který hrál na vycházející slávistickou hvězdu Simu, však utkání kvůli dvěma žlutým kartám nedokončil. Šestnáct minut před koncem byl vyloučený. „Asi mu první ligové střetnutí nevyšlo úplně podle jeho představ. Jako mančaft jsme mu ovšem moc nepomohli," kaje se trochu Hlinka.