Věčnému náhradníkovi pomáhal s hlavou i Jelínek. Musel jsem se hodně naučit, přiznává Hanuš

Severočeši z devíti duelů s Hanušem v brance osm vyhráli a procpali se až na druhé místo. Prožívá někdejší hráč Slavie, Hradce Králové a Jihlavy nejlepší časy v kariéře? „Asi ano. Užívám si to, ovšem vím, jak je všechno pomíjivé a rychle může být zase jinak," zdůrazňuje.

Zná to dobře. Severočechy posílil před více než třemi lety, ale do startu této sezony odchytal v nejvyšší soutěži pouhé čtyři mače. Příležitost dostával víceméně jen v pohárech. Většinu času coby náhradník z lavičky sledoval, jak si v brance vede jeho kolega Vlastimil Hrubý. Tuto situaci ovšem nezažíval poprvé.

Petr Ševčík ze Slavie Praha překonává brankáře Jablonce Jana Hanuše.

Vlastimil Vacek, Právo

„Když mi bylo dvacet, na šanci jsem ve Slavii de facto čekal dva a půl roku, poté jsem zase dlouho v Jihlavě kryl záda Blážovi (Jaromír Blažek). Takže trpělivost mi není cizí. Pochopitelně teď to bylo těžší a těžší, protože roky utíkají, po psychické stránce je to náročnější, takže musíte pracovat i na hlavě," vysvětluje rodák z Chlumce nad Cidlinou. Spolupracovat začal i s vyhlášeným sportovním psychologem Marianem Jelínkem.

„Bylo to hodně složitý, když jsem dva roky skoro vůbec nehrál. Musel jsem se hodně naučit a změnit. Život před nás klade překážky, které musíme zvládnout, abychom se posunuli a byli lepší. Rozšířil jsem si obzory a snažil se být lepší verzí," filosofuje Hanuš. Útěchu hledal i v motivačních knihách. Každému by doporučil Davida R. Hawkinse.

„Všechno zlé je pro něco dobré. De facto jsem si i díky mé situaci o to víc uvědomil, jak moc mám fotbal rád. Když jsem byl malý, zamiloval jsem se do něj. Ale když ho pak začnete hrát jako profesionál, kvůli všem věcem okolo zapomenete na to podstatné, proč jste to začal dělat. O to víc si ho nyní i všechno kolem, užívám," povídá Hanuš, jenž mezi českou elitou odchytal celkem 129 utkání. Ve 26 udržel čisté konto. Další může přidat v neděli, kdy ho čeká obzvlášť prestižní utkání se Slavií, kde vyrůstal. „Myslím, že půjde o velmi zajímavý zápas," uzavírá.