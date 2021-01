K úplné spokojenosti chyběl jen gól, netají Budějovičtí smíšené pocity

„Mohli jsme vyhrát, ale bohužel jsme zahodili dvě stoprocentní tutovky. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu, že proti nám stál sebevědomý soupeř, kterému se poslední dobou taky hodně daří. Slovácko má kvalitní mančaft, a tak nakonec asi bodík zvenku bereme," přemítá Králik.

Domnívá se, že utkání mělo velmi solidní úroveň. „My jsme do něj šli s cílem být častěji na míči. A po ztrátě balonu jsme se snažili důrazně presovat protihráče. Myslím, že se nám to dařilo plnit. Jediným kazem na zápase z naší strany je, že jsme neskórovali," lituje slovenský obránce Dynama.

V hradišťském celku se tentokrát příliš neprosadil útočník Kliment, jehož v poslední době zdobila výtečná forma. „Podařilo se nám ho eliminovat, byť jsme se na něj nijak zvlášť nepřipravovali. Slovácko má víc kvalitních fotbalistů do ofenzívy, ale naštěstí se žádný z nich střelecky neprosadil. Z toho máme radost," svěřil se Králik.

Zleva Jan Kalabiška ze Slovácka a Pavel Novák z Českých Budějovic.

Dalibor Glück, ČTK

Kouč Jihočechů David Horejš svůj tým navzdory první jarní ztrátě chválí. „Myslím, že jsme předvedli velmi dobrý výkon. Měli jsme víc šancí než Slovácko. Velká škoda, že Mršič ani Alvir svoje tutovky neproměnili. Šli jsme za vítězstvím, v závěru jsme byli lepším mužstvem. Přestože jsme byli podle mého názoru fotbalovější, branku jsme bohužel nevstřelili. To jediné mě štve," tvrdí Horejš.

Jedním dechem ovšem dodává, že je na svoje hráče hrdý. „Na jaře se nám vede nad očekávání. A přestože v zápase v Hradišti gól nepadl, hrál se oboustranně velmi dobrý fotbal, jemuž chyběly jen branky," leží mu trochu v žaludku.

Zleva Marek Havlík ze Slovácka Marko Alvir z Českých Budějovic.

Dalibor Glück, ČTK

Při jednom ze zákroků domácích na Mršiče v šestnáctce Slovácka se budějovická lavička dožadovala pokutového kopu. „Byly to emoce, které k fotbalu neodmyslitelně patří. Mršič šel do kličky a nám se zdálo, že se mohla penalta pískat. Jenže VAR to určil jinak a zřejmě správně," nerozporuje verdikt Horejš.