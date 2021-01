Moje šance? Šlo to určitě zakončit líp, mrzí Zorvana

„Voťák (Voltr) mi to hezky sklepl, já si dal rychle dotyk na stehno, ale z voleje to bohužel nevyšlo. Asi jsem byl víc v záklonu, než jsem měl být," popisuje jeden z důležitých momentů záložník Středočechů, kteří nakonec padli u Botiče 0:1. „Na víc dotyků jsem to hrát nemohl, protože proti mně vybíhal obránce. Ale šlo to zakončit určitě líp," povzdechl si.

Jeho tým nakonec srazil do kolen vlastní gól Kvídy, jenž hlavou nešťastně poslal míč za Kočího záda. V první půli přitom přečkal pokutový kop, z něhož Hlavatý rozezvučel jen tyč.

„Máme za sebou 17 zápasů a soupeři kopali proti nám už asi deset penalt, což není možný nasbírat pomalu za dvě sezony, natož za jednu. Přežili jsme ji, jenže místo, aby nás to nakoplo, tak nás to snad ještě víc srazilo. Nakonec rozhodla smolná situace," mrzí Zorvana.

Zleva brankář Příbrami Ondřej Kočí, Karel Soldát z Příbrami a Martin Toml z Pardubic.

Ondřej Deml, ČTK

Příbramští odjeli domů s prázdnou. Navíc je trápí koncovka. Ve čtyřech jarních zápasech rozvlnili síť pouze dvakrát. „Z brejků jsme mohli dneska vytěžit daleko víc, nebo aspoň víc náznaků nebo střel," řekl 24letý středopolař.

Ze sobotního výkonu byl zklamaný i Pavel Horváth. Předchozí zápasy v Budějovicích a Jablonci jsme zvládli herně líp, přestože jsme je prohráli. Nebyli jsme tentokrát kvalitní na míči a ani dobří v soubojích. Byli jsme všude pozdě," prohlásil trenér Středočechů, kteří s deseti body zůstávají v tabulce předposlední.