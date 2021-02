Potvrzeno! Deli už zase patří Slavii, Musa míří na hostování do bundesligového Unionu Berlín

Mistrovské Slavii klapla nachystaná jarní transakce dokonale. Z belgických Brugg přivedla na hostování svého někdejšího obránce Simona Deliho, do bundesligového Unionu Berlín pro změnu uvolnila na půlroční hostování bez opce mladého chorvatského útočníka Petara Musu. „Hostování Petara v Unionu Berlín nám umožnilo získat prostředky, abychom mohli do léta angažovat Simona Deliho, kterého jsme chtěli na hostování pro změnu my z belgických Brugg,“ potvrdil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že obě chystané transakce spolu byly navzájem provázané.

„Petar si chce zkusit Bundesligu a po poradě s ním jsme se rozhodli ho uvolnit. Je to pro něj velká zkušenost. Union nám dal garanci, že Petar odehraje nějaký počet zápasů. Díky tomu získá velké zkušenosti," přidával trenér Pražanů s dodatkem, že Musa bojuje i o účast v chorvatské reprezentaci na evropském šampionátu jednadvacítek a zkušenosti z bundesligy mu k tomu určitě dopomohou.

Transakce se zmiňovaným Deliho příchodem je spojena s odchodem dvaadvacetiletého Petara Musy, který ztratil ve Slavii místo v základní sestavě. Logicky, protože Jan Kuchta, který na jaře dal už sedm gólů, zažívá střelecký boom.

Obránce Simon Deli je na cestě z Belgie zpátky do Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

„Bez ní, respektive bez podmínek, které nám Union Berlín za hostování Petara nabídl, by se nemohla uskutečnit," potvrdil slavistický kouč.

„Pro mě je to super výzva, chci zkusit hrát Bundesligu. Před EURO je důležité, abych měl herní praxi," nechal se slyšet Petar Musa.

„Budu se snažit hrát co nejlépe, jako ve Slavii. Chci pomoct klubu, aby měl co nejlepší umístění v tabulce. Rok ve Slavii pro mě byl nejlepší rok v kariéře, kluci jsou fakt skvělí, i když jsem nehrál, tak jsem se cítil fantasticky, protože je to výborná parta, kterou jsem v kariéře ještě nezažil. Jsou tady kvalitní hráči, i ti co nehrají v základní sestavě, mají velký potenciál. Honza Kuchta teď hraje skvěle, dává góly, má formu a přeji mu to, ať mu to vydrží co nejdéle, jsme kamarádi."

„Union chtěl Petara nejprve na hostování s opcí, což ale pro nás nepřicházelo v úvodu. Zájem bundesligového celku shánějícího útočníka však byl takový, že nakonec souhlasil i s hostováním bez opce. A za podmínek, které dovolily jednat o transakci Deliho a jeho návratu do Slavie," vyprovázel Trpišovský mladého dvaadvacetiletého legionáře do bundesligy.

