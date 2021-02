Kadlec si užívá čtvrté místo Slovácka. Fanoušci nám chybějí, sepětí s nimi ale i teď funguje, tvrdí

Jste maximálně spokojený?

Jsem šťastný, že hrajeme nahoře. To každého baví mnohem víc, než se plácat na chvostu tabulky. Těší mě, že jsme před Plzní, Baníkem či Libercem. Ale stejně mi trochu vrtají hlavou smolné porážky s Pardubicemi či v Brně. Shodou okolností s oběma nováčky. A úplně zbytečně jsme prohráli i se Spartou v zápase, který spěl k plichtě. Mohli jsme mít ještě o pár bodíků víc.

Věříte, že se udržíte tak vysoko i v jarních odvetách, do nichž vstoupíte v neděli na hřišti druhého Jablonce?

Pro nás by bylo nejlepší, kdyby teď liga skončila. To bychom si zahráli předkolo evropského poháru. (úsměv). Ale vážně. My pro to uděláme samozřejmě maximum. Chceme pravidelně vyhrávat. Škoda, že to nevyšlo o víkendu s Budějovicemi. Uvidíme, na co to bude na konci května stačit.

Zleva Tomáš Zajíc z Ostravy a Michal Kadlec ze Slovácka.

Vladimír Pryček, ČTK

Před sobotní bezbrankovou remízou s Jihočechy jste pětkrát za sebou zvítězili. Asi vás hodně štve, že diváci teď nemohou na tribuny, že?

Jasně. Uherské Hradiště by asi momentálně fotbalem žilo. Naši příznivci patří k nejlepším v republice, moc nám chybějí. Kdyby mohli být kupříkladu na zápase s Budějovicemi, hnali by nás dopředu, a my bychom možná ten rozdílový gól vstřelili.

Vy jste na sociálních sítích zveřejnil video, jak vás fanoušci bouřlivě uvítali po návratu z vítězného duelu v Ostravě.

Ano, to bylo krásné. Patří jim za to obrovský dík. Sepětí s nimi i v této nevlídné době funguje. Spousta z nich nás při domácích utkáních povzbuzuje zpoza stadionu. I nějakou tu děkovačku si s nimi po vydařeném zápase aspoň na dálku užijeme. Já beru jako světlo na konci tunelu, že povolili diváky na tenisovém Australian Open. Považuju to za velkou vzpruhu. Snad se v dohledné době pohnou ledy také jinde. Mě hodně mrzí i to, že nemohou na ligu ani rodinní příslušníci. Synek nedávno začal fotbal trochu víc vnímat, ale přijít se na tátu podívat bohužel zatím nesmí.

Po znovuzahájení ligy jste si v novém roce připsali krátce po sobě tři vítězství včetně dohrávky s Baníkem. Vyhovoval vám nahuštěný program víc, než když jste se klasicky celý týden připravovali na duel s Dynamem?

To je pro mě trochu záhada. Musíme si to zanalyzovat, protože v předchozích utkáních jsme byli mnohem běhavější. S Budějovicemi jsme se hůř rozdýchávali, nedostali jsme se tolik do hry.

A jak se po kraťoučké zimní přípravě cítíte v 36 letech vy osobně?

Velice dobře. Hraju teď stopera, kde toho člověk nenaběhá tolik jako střední záložníci či krajní beci. V mém věku jde hlavně o to, aby drželo zdraví. A já jsem už docela dlouho nebyl ani lehce zraněný či třeba jakkoliv nakřáplý. Kraťoučká pauza na přelomu roku mi nevadila. Také já patřím k fotbalistům, kteří raději častěji hrají než trénují.