Jarolímovo vzývání času pokračuje. Teď se mu nabídnou dva týdny a pak se ukáže

Přitom nic nepomáhá...

Ani příchod trenéra Karla Jarolíma, pod nímž Středočeši prožívali uprostřed druhé dekády tohoto milénia úspěšná léta, ani zástup nových hráčů, který se v mladoboleslavské kabině s příchodem jara objevil.

Devět ligových zápasů bez výhry.

Sedm duelů pod vedením exreprezentačního kouče Karla Jarolíma, v nichž získala Mladá Boleslav pouhé tři body.

Mohlo při této bilanci přijít něco jiného než pád k samému dnu ligy?

Černá série Mladé Boleslavi 9. kolo Příbram - Ml. Boleslav 2:1 10. kolo Ml. Boleslav - Teplice 0:2 11.kolo Opava - Ml. Boleslav 2:2 12.kolo Ml. Boleslav - Ostrava 1:3 13. kolo Liberec - Ml. Boleslav 3:0 14. kolo Ml. Boleslav - Slovácko 2:3 15. kolo Ml. Boleslav - Brno 1:1 16. kolo Sparta - Ml. Boleslav 1:0 17. kolo Ml. Boleslav - Olomouc 1:1

„Přitom mančaft je zdravý, nabuzený, pracovitý,“ tvrdil po další bodové ztrátě v úterním dohrávaném střetnutí 17. kola brankář Jakub Diviš, jemuž museli děkovat spoluhráči a trenéři pochopitelně také, že získali alespoň bod.

Gonzálezovi hned v úvodu zlikvidoval dvě stoprocentní šance, Houskovi vyrazil penaltu, zmařil i další příležitosti hostů.

Marek Matějovský z Mladé Boleslavi, kterému ukazuje žlutou kartu rozhodčí Alex Denev.

Radek Petrášek, ČTK

„Aby v jednom zápase chytil dvě penalty, to by byl husarský kousek,“ uznal i Jarolím, že by chtěl na Divišovi příliš, když čelil v samém závěru druhému pokutovému kopu a proti španělskému legionář Gonzálezovi neměl nárok.

Proto zase zůstalo jen u zisku jediného bodu a setrvání na šestnácté sestupové příčce.

S kádrem, který co se jmen a kvalit jednotlivých hráčů týče, by do těchto sfér patři neměl. S osmi novými akvizicemi, které ho během zimní přestávky a teď v úvodu jara posílily. S navrátilcem z italského angažmá Zmrhalem jako nejčerstvějším z nich.

Se čtyřiašedesátiletým trenérem Karlem Jarolímem, který po odehraných deseti kolech vystřídal Jozefa Webera, jehož pozice v Dufkově klubu měla být podle pronášených proklamací podobná jako kdysi Fergusonova v Manchesteru United.

Deset zápasů, v nichž získal s mužstvem devět bodů, stačilo, aby mladoboleslavská paralela s Old Trafford platit přestala.

Jenže exreprezentační kouč Karel Jarolím vracející se na domácí ligovou scénu získal v sedmi kolech body pouze tři a Středočeši jsou na tom hůř, než byli.

„Naše hra nebyla kdovíjak urovnaná, hlavně v první půli jsme nezískávali odražené míče, ke všemu jsme udělali dvě hloupé chyby při penaltách. A to jsme na ně hráče upozorňovali,“ nezbyl mu než jen povzdech po dalším zmaru, který na lavičce zažil.

„Psychika roli hrát může, i když si před každým zápasem říkáme, že nás zajímá jen výhra a výkon na maximum,“ uznával, že jeho tým může být soustavnými nezdary a bodovými ztrátami nalomený.

Tomáš Ladra z Mladé Boleslavi se raduje z gólu, který ovšem proti Hanákům na výhru nestačil.

Radek Petrášek, ČTK

Proto se teď upíná ke čtrnáctidenní přestávce, která na jeho svěřence čeká. Příští soupeř Zlín je totiž v karanténě, takže víkendový zápas na Moravě má Mladá Boleslav odložený.

„Teď bude čas dát se zdravotně do pořádku. A hlavně pracovat a zabudovat hráče, kteří přišli,“ doufá Jarolím v proměnu herní i psychickou.

„Zápasů zbývá do konce soutěže ještě hodně, takže není důvod panikařit. Kádr se posílil, kluci se uzdraví, sestava si sedne,“ vnímá situaci z kabiny stejnou optikou jako trenér i brankář Jakub Diviš.

Podobnou útěchou se ovšem Mladá Boleslav krmí od chvíle, co Jarolím začátkem prosince mužstvo převzal, efekt se ale nedostavil.

A že by se projevil v nejbližších dvou střetnutích, v nichž Středočeši přivítají doma Plzeň a poté se představí v Jablonci?

„Soupeři jsou to těžcí, ale v naší situaci se nemůžeme koukat, s kým hrajeme. Musíme získat tolik bodů, kolik bude možné,“ pořád věří Jarolím, že jeho pevná ruka na trenérském kormidlu Mladou Boleslav z mizérie dostane.

Po nastávajících dvou týdnech práce určitě.

„Kdybych v to nevěřil, nebyl bych tady,“ vzývá čas, který se sice krátí, ale pořád ho má relativně dost.