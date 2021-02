Plzeňský šikula má kuráž. Klidně se prý slovně postavil zkušenému brankáři Drobnému

Fotbalová Plzeň zažívá personální revoluci. Kouč Adrian Guľa razantně sáhl do sestavy, oproti závěru zpackaného podzimu v ní udělal spoustu změn. Nejvíc se mluví o rošádě mezi tyčemi, kde dlouholetou jedničku Aleše Hrušku „vyšoupl" 24letý Jindřich Staněk. A v záloze chytil vítr do plachet dvacetiletý šikula Pavel Šulc. Oba měl na očích v Českých Budějovicích trenér David Horejš. Budou podle něj jeho bývalí svěřenci pro Viktorii přínosem?

„Viktorka se musí dívat dopředu, oba kluci jí pomůžou. Co se týká Staňka, je to výborný gólman. Ve Viktorce může odchytat spousty sezon, roli jedničky je schopný zvládnout. Má všechno, co moderní brankář potřebuje. Skvělé nohy, je na tom dobře technicky. Pro Plzeň je super volbou," tvrdí Horejš.

Staněk odchytal v Dynamu skvěle postupový ročník ve druhé lize. Nepovedl se mu však vstup do ligy. „To ale byla i naše chyba. Měli jsme ho nechat odpočinout dřív, aby si psychicky orazil. Po příchodu Jardy Drobného situaci špatně nesl, měl do té doby neotřesitelnou pozici. Ale zareagoval skvěle," podotýká Horejš.

V „parádě" měl také vycházející hvězdičku Šulce, který po několika hostováních dostal v novém roce v Plzni šanci, kterou chytil za pačesy. Patří mezi nejlepší hráče Viktorie. Horejš mu předpovídá velkou budoucnost.

Zleva Tomáš Zajíc z Ostravy, Pavel Šulc z Plzně, Martin Fillo z Ostravy.

Petr Sznapka, ČTK

„Pavel je silný v situacích jeden na jednoho, je rychlý, nebojí se hrát. Předváděl u nás nadstandardní výkony. Je silný i v přechodové fázi. Slabší věci měl směrem dozadu, především soubojové chování," tvrdí budějovický kouč, podle kterého reprezentant do 21 let patří mezi největší talenty svého ročníku.

„A ne-li vůbec ten největší. Má obrovskou perspektivu. Na svůj věk má velice dobré věci. Pod koučem Adrianem Guľou bude navíc výkonnostně růst. Pokud zlepší věci do defenzívy a soubojové chování, může být jednou velkým hráčem. Může jít ve stopách Vládi Daridy. Moc mu to přeju," uvádí Horejš.

Šulc je prý správně nastavený i charakterově. Nechybí mu pokora, na hřišti je však sebevědomý, zdravě drzý. „Je jedním z mála kluků, který dokázal odpovídat Drobasovi (brankář Jaroslav Drobný). Nebál se mu oponovat. Získal si u něj proto respekt. Dokázal si totiž svoje argumenty obhájit na hřišti," uzavírá s úsměvem Horejš.