Řez ve Spartě! Odvolaného Kotala nahradil Vrba

Kruh se uzavřel. Loni v únoru debutoval z béčka povýšený Václav Kotal na lavičce prvního týmu fotbalové Sparty. Takřka po roce hrají Letenští na Hané znovu - už bez Kotala! Vedení klubu ho ve středu odvolalo a o chvíli uvedlo do funkce jeho nástupce Pavla Vrbu, bývalého trenéra české reprezentace. Reaguje tak na neuspokojivý vstup do jarní části ligy a senzační sobotní porážku s Bohemians.

Tady je od středy Vrbovo...! Nový kouč po příchodu do Sparty.

Trenére, děkujeme! píše se na klubovém webu. Rizikovou lavičku Sparty nicméně opouští další kouč...

"Vedení AC Sparta Praha ve středu v odpoledních hodinách odvolalo z funkce hlavního trenéra A-týmu Václava Kotala. Osmašedesátiletý kouč převzal první tým ACS v únoru minulého roku a dovedl ho k vítězství v MOL Cupu. Ve skupině Evropské ligy pak Sparta s Kotalem na střídačce dvakrát porazila skotský Celtic," oznámil letenský klub ve středu večer.

Výkony a také výsledky v posledním období nesplňovaly představy vedení klubu i fanoušků.

ℹ️ Vedení AC Sparta Praha ve středu v odpoledních hodinách odvolalo z funkce hlavního trenéra A-týmu Václava Kotala. #acsparta



➡️ https://t.co/77UKZawMxw pic.twitter.com/u1b6nLcMev — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 3, 2021

„V první řadě bych chtěl trenérovi poděkovat. Pozici u A-týmu přijal v nelehké době a odvedl spoustu kvalitní práce, na kterou nyní budeme mít příležitost navázat," říká generální ředitel František Čupr.

„Václav Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité," hodnotí posledních dvanáct měsíců se zkušeným koučem na lavičce sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Náhradou za Kotala je Pavel Vrba. Majitel klubu Daniel Křetínský už ho jednou na Letnou lákal, tehdy však bývalý kouč národního týmu dal po ukončení angažmá v Rusku přednost návratu do Plzně.

Vrba je zvyklý vyhrávat

Podruhé už námluvy s ním dospěly k dohodě. Sparta údajně měla jako variantu číslo dvě ještě Michala Bílka, svého dlouholetého hráče a později i trenéra.

„Přistoupili jsme k důležitému strategickému rozhodnutí. Jsme přesvědčení, že jsme z pohledu budoucího sportovního vývoje klubu udělali správný krok. Na spolupráci s trenérem Vrbou se těšíme a věříme, že bude velmi úspěšná," komentuje příchod nového kouče generální ředitel Čupr.

ℹ️ Zkušený trenér Pavel Vrba přebírá A-tým AC Sparta Praha. Bývalý kouč české reprezentace se stává nástupcem odvolaného Václava Kotala a ve čtvrtek povede své svěřence na prvním společném tréninku.



👍 Trenére, hodně štěstí ve Spartě! #acsparta



➡️ https://t.co/rCjS3dpe55 pic.twitter.com/9pyqx2orPe — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 3, 2021

„Jsem rád, že mě Sparta oslovila. Je to klub s nejvyššími ambicemi. Věřím, že tyto ambice, o kterých jsme se s vedením klubu bavili, naplníme. A budeme spokojení my všichni: tým, vedení i fanoušci," přeje si Vrba.

„Pavel Vrba je v první řadě velký fotbalový odborník. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou," líčí sportovní ředitel Rosický. „A Pavel Vrba je trenér, který je zvyklý vyhrávat," doplňuje ještě.

Titul je zase v trapu

Kotal udělal během loňského jara v mužstvu pořádek, dovedl Spartu k zisku MOL Cupu a tím pádem i přímému postupu do Evropské ligy.

Prvních šest ligových kol v nové sezoně jeho tým vyhrál, jenže když se dlouhodobé zranění klíčových opor Hložka a Štetiny spojilo s rozsáhlou marodkou a zásahy koronaviru do týmu, začala Sparta ztrácet drajv i body.

„Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili," vysvětluje Rosický.

Po polovině ligy ztrácí na vedoucí Slavii propastných 12 bodů. Sen o titulu je znovu pryč, zbývá bitva o alespoň druhé místo s Jabloncem a spol.

A když podle zákulisních zpráv Kotal ztratil podporu zkušených hráčů v kabině, jeho pozice se stala neudržitelnou.