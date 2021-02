Plzeňští fanoušci k Vrbovu kroku: Ta vrba, co ji vysadili u stadionu, už tam teď nestojí!

„Pokud bych to měl shrnout, tak za mě velké zklamání. Hlavně lidské. Přesun do nejnenáviděnějšího klubu se neodpouští. Krásné tituly, krásné poháry s Viktorkou, ale Vrbova gloriola se mi teď ztrácí v rudý mlze," říká jeden ze skalních fanoušků Viktorie Luděk Hromádka. Plzni fandí odmala, procestoval s ní spousty pohárových destinací. Vrbovi, kterému roky tleskal, teď nemůže přijít na jméno.

„Až přijede do Plzně, tleskat mu určitě nebudu. Všechno, co ve Viktorce dokázal, přebil tento jeho dobře placeny kšeft. Strašně mu přeji, ať se mu nedaří," prohlašuje Hromádka s tím, že Vrbův příchod do Sparty mu připomíná někdejší divoké trenérské angažmá Františka Straky ve Slavii.

„Myslím, že tohle vzbudí u nás Plzeňáků také velkou averzi. Upřímně, čekal jsem, že Vrba půjde do Baníku, když to proklamoval. I když se o jeho možném angažmá ve Spartě mluvilo delší čas, pořád jsem tomu nevěřil. Potřebuje navíc silné kompetence, které na Letné trenéři nemají. Pokud si je nevybojuje, se Spartou nepohne," má jasno Hromádka.

Podle něj nebudou nadšení ani sparťanští fanoušci, protesty však velké neočekává. „Přece jen, Plzeň sparťany dráždila jen úspěchy. Jinak je jim ukradená. Pro nás je Vrba symbolem plzeňských úspěchů, jiný trenér se tam nikdy takhle nezapíše. A teď jde do nejvíc nenáviděného klubu... Myslím, že ta vrba, co ji v Plzni na jeho počest vysadili před stadionem, už tam teď nestojí," dodává fanoušek Viktorie.