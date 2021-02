Vrba a Sparta: Vyšly až druhé námluvy

Je jaro 2017, Plzeň i Sparta hledaly trenéra. Pavel Vrba měl za sebou krátké angažmá v ruské Machačkale, od zimy byl volný. Nikoho nenapadla jiná varianta než návrat do Viktorie. Jenže laso mu nejdřív hodili z Letné. Vrba se dlouho rozmýšlel. Nakonec za nabídku poděkoval a přece jen kývl fotbalové Plzni. Nynější druhou nabídku od Sparty už přijal...

Ačkoli plzeňští fanoušci neskrývají nad Vrbovým krokem rozhořčení a překvapení, jeho spojení se Spartou bylo i vzhledem k událostem před čtyřmi roky otázkou času. Tenkrát byl Vrba přece jen v jiné situaci, s Plzní se na podzim 2013 rozloučil poměrně v dobrém. Cítil, že jí ještě má co dát i vracet.

Po někdejší schůzce s majitelem Sparty Danielem Křetínským byl ale „naťuknutý". Angažmá na Letné zvažoval. „Jednání Sparty bylo velice korektní a já od ní dostal hodně lákavou nabídku. Znalost prostředí a hráčů nakonec mluvila ve prospěch Plzně, nic jiného v tom nebylo," řekl v létě 2017 v rozhovoru pro Sport.cz.

Rozhodl se správně. Zatímco s Plzní dokráčel k dalšímu titulu a potřetí do Ligy mistrů, Letenští, kteří nakonec přivedli italského kouče Stramaccioniho, upadli do velké krize. Ne, že by předtím excelovali, ale útlum v době Stramaccioniho byl značný. Od té doby se z něj nevzpamatovali.

Ostatně, Vrba s Viktorií v sezoně 2017/2018 dobyl Letnou. „Neberu to jako satisfakci, na jaře jsem se prostě rozhodoval mezi dvěma kluby," prohlásil kouč. S trochou nadsázky se dá říct, že jde nyní na Letnou napravit, co svojí volbou na jaře 2017 Spartě odmítnutím její nabídky nepřímo způsobil... Stane se pro Pražany spasitelem, který je po dlouhých letech vrátí zpátky na výsluní?