GLOSA: Přece jen Vrba! Covidové ticho dostal pátý Hložkův trenér ve Spartě jako vstupní plus

📺 VRBA | „Věřím, že mě budou fanoušci hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to samozřejmě respektuju. Ale chtěl bych být hodnocený hlavně za to, jak budu pracovat tady.“ #acsparta



