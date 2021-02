Mosquera vyfasoval stop na tři zápasy, Baník za rasismus pokutu. Matějovského si podají

Divoký závěr duelu v Ostravě komisi řádně zaměstnal. Liberecký Jhon Mosquera bude pykat za napadení soupeře po vyloučení.

„Za normálních okolností disciplinární řád při vyloučení po dvou žlutých kartách hovoří o trestu zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. Mosquera se však bezprostředně poté dopustil přečinu tělesného napadení," poukazuje předseda disciplinárky Richard Baček.

„Proto jsme trestali především prohřešek hráče po udělení druhé žluté karty, který byl popsán v zápise rozhodčího i zprávě delegáta utkání, a k předchozímu disciplinárnímu přečinu přihlédli jako k přitěžující okolnosti," vysvětluje.

V řešení byl ovšem také Baník. Ostravská policie již obvinila šestačtyřicetiletého muže, který po vyloučení rasisticky urážel Mosqueru. Muže už dříve potrestal i samotný klub, který mu na dva roky zakázal vstup na stadion.

„Žádné projevy rasismu, obzvláště v tak hrubé podobě, jako proběhly na konci utkání mezi Baníkem a Slovanem směrem k hráči hostujícího klubu, nelze absolutně tolerovat. Po prozkoumání všech dostupných materiálů jsme došli k závěru, že Baník se provinil. V dnešních podmínkách má každý domácí klub dle Protokolu opatření LFA dostatečné možnosti ovlivnit výběr osob, které se při daném ligovém utkání mohou dostat na stadion," líčí Bček.

Rozhodčí Pavel Julínek dává červenou kartu Jhonu Mosquerovi (druhý zleva) z Liberce.

Jaroslav Ožana, ČTK

"Na druhou stranu je třeba poznamenat, že se jednalo o individuální selhání jednotlivce. Současně jsme přihlédli, v porovnání s podobnými případy z minulosti, k příkladnému postupu Baníku po samotném zápase, kdy došlo k odsouzení takového chování, rychlé identifikaci příslušné osoby a jejímu potrestání vlastními kroky ze strany klubu, mj. zákazem vstupu na stadion na dobu následujících dvou let. Vzhledem k tomu, že provinivší se osoba není členem FAČR, není možný postih přímo vůči ní z naší strany," uvádí k udělení pokuty 60 tisíc korun.

Matějovský měl být vyloučen

Disciplinárka pak zahájila řízení s Markem Matějovským z Mladé Boleslavi za surovou hru vůči Davidu Houskovi z Olomouce.

„Zasažený hráč Sigmy po střetu utkání nedohrál. Vzniklé zranění se ukázalo jako vážné. Stav zraněného hráče si vyžádal podle našich informací lékařský zákrok a následná rekonvalescence je nyní odhadována na dobu nejméně dvou až tří týdnů. Z tohoto důvodu se jedná o výjimku, která umožňuje disciplinární komisi podrobit řízení hráče, přestože jeho chování nebylo postiženo vyloučením přímo rozhodčím na hrací ploše," říká Baček.

Marek Matějovský z Mladé Boleslavi, kterému ukazuje žlutou kartu rozhodčí Alex Denev.

Radek Petrášek, ČTK

Matějovského šlapák vyvolal velké emoce.

"Matějovský zasáhl protihráče podrážkou na stojnou nohu, do oblasti holeně za použití nepřiměřené síly, čímž bezprostředně ohrozil jeho zdraví a bezpečnost. Rozhodčí chybně udělil žlutou kartu a ponechal své rozhodnutí v platnosti i po přezkumu, který správně doporučil VAR. V tomto případě byla jednoznačně splněna všechna kritéria surové hry, tudíž měl být domácí hráč vyloučen," hodnotí případ Vítor Manuel de Melo Pereira, předseda Komise rozhodčích FAČR.

Bořil vyvázl bez trestu

Ostrých zákroků přibývá. "Zasadil jsem se, aby všichni rozhodčí, asistenti i delegáti byli ještě před nadcházejícím ligovým kolem znovu informováni a instruováni, jak přistupovat k posuzování přestupků v souvislosti se surovou hrou," zdůrazňuje nový portugalský šéf arbitrů.

Matějovský již v předchozím kole na Spartě přišlápl Plavšiče. "Byť se může zdát, že hostující hráč jednal neúmyslně a bez použití nepřiměřené síly, mohl ohrozit zdraví protihráče. Udělení žluté karty tak vnímám jako hraniční rozhodnutí, které je na samém limitu. Jelikož nešlo o zcela prokazatelnou situaci ve smyslu vyloučení hostujícího hráče, VAR neintervenoval," vrací se k zákroku Melo Pereira.

Jeho komise se zabývala také vražením slávistického Jana Bořila do jabloneckého Jovoviče. "Po souboji měl být domácí hráč potrestán minimálně udělením žluté karty za bezohledné vražení do protihráče ramenem a paží. K intervenci VAR nedošlo z důvodu, že zmíněný moment nespadá do protokolu VAR (zjevné vyloučení)," posuzuje předseda komise rozhodčích.