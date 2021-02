Hoftychovy trable s rouškou. Nerozumím tomu, brání se druhé pokutě liberecký kouč

„Měl jsem za to, že všechny předpisy, které v současnosti musíme dodržovat, směřují hlavně k tomu, aby se bránilo možnému šíření nákazy," obhajuje se 53letý trenér, který se netají pochybami nad smyslem protiepidemických vládních opatření.

Na podzim sice absolvoval rozhovory bez protokolem předepsané roušky, ale zároveň cíleně ve venkovních prostorech s dodržením bezpečných vzdáleností.

„Při venkovních rozhovorech, kdy reportér i kameraman musí dodržovat předepsanou vzdálenost minimálně dva metry, přece nikoho nemůžu nakazit, i když budu mluvit bez roušky. To samé při tiskových konferencích, kterých se novináři ani nemohou osobně účastnit a natáčíme je také ve venkovních prostorách s dodržením rozestupů," hájí se kouč momentálně osmého Liberce. Proti prvnímu flastru se odvolal a částečně uspěl. Odvolací komise FAČR peněžitý trest snížila na polovinu.

„Striktní vynucování nošení roušek mi v tomto případě nepřijde ani nutné ani logické. Nebyli jsme k tomu nucení ani loni na jaře, když se liga poprvé znovu rozeběhla, a dokonce ani při podzimních zápasech Evropské ligy," porovnává trenér.

„Nerozumím ani tomu, proč mimo dny zápasů roušku při rozhovorech do médií nosit nemusím a po zápase za to mám dostávat vysoké pokuty. Doufám, že to konečně někomu dojde a protokol se co nejdříve změní. Na příští zápasy už ale budu připravený," slibuje. Další utkání ho čeká hned v sobotu na hřišti Plzně, kterou na podzim s Libercem přejel jasně 4:1.