Bohemians 1905 - Brno 2:1 Bohemians zdolali Brno a poprvé v sezoně vyhráli dvě kola po sobě

"Vím, že je to fráze, ale uhrát vítězství bylo hrozně těžké. Pro nás je důležité dvojnásob, protože bylo se soupeřem ze spodku tabulky. Znamenalo taky potvrzení výhry na Spartě a odskočení do klidnějšího středu tabulky," řekl na tiskové konferenci trenéra Bohemians Luděk Klusáček.

Domácí otevřeli skóre v 10. minutě. Hronek přihrál před branku Necidovi, který navázal na vítěznou trefu z minulého kola na Spartě a potěšil i fanoušky na štaflích naproti hlavní tribuně.

O osm minut později málem odpověděl Růsek, jenže "nůžkami" v šestnáctce zamířil vedle. Napodruhé se už stejný hráč prosadil. V 26. minutě se k němu odrazil míč na hranici vápna a brankář Le Giang neměl proti výstavní střele do horního rohu šanci. "Možná v mládeži jsem dal hezčí gól, ale na profesionální úrovni to byl můj nejhezčí," prohlásil Růsek.

Jan Hladík (vlevo) ze Zbrojovky Brno a Martin Dostál z Bohemians během utkání 18. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Zbrojovku vyrovnávací trefa nabudila a Štepanovský krátce poté střílel z úhlu, Le Giang však vyrazil na roh. Následně hostující křídelník zamířil z dálky těsně vedle.

Před poločasem udeřilo na druhé straně. V 41. minutě vrátil "Klokanům" vedení Květ, který vypálil zpoza šestnáctky k tyči. Záložník Pražanů se trefil poprvé v ligové sezoně.

"Při střele jsem hlavně zamýšlel, abych trefil čistě balon. Když na tomhle terénu míč chvíli neskočí, je to zázrak. I u gólu mi balon skočil, takže pro gólmana složité," konstatoval Květ.

Ve druhém dějství si oba týmy vytvořily největší příležitosti až v závěru. V 84. minutě se míč ve vápně dostal k Sedlákovi, který však přízemní střelou na Le Gianga nevyzrál. Potom hostující gólman Berkovec špatně rozehrál, střídající Puškáč ale z úniku trefil jen břevno a z dorážky nepojistil vítězství ani Pulkrab.

Brankář Zbrojovky Brno Martin Berkovec po utkání 18. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Bohemians potvrdili, že se jim doma daří lépe než venku. V této ligové sezoně získali v Ďolíčku 17 z celkových 22 bodů. Vršovický celek neprohrál v nejvyšší soutěži s Brnem pošesté za sebou a doma od srpna 2002 dokonce podeváté po sobě.

"Nevezeme si žádný bod, jsme z toho hodně smutní a zklamaní. Snažíme se z každého zápasu vydolovat, co to jde. V žádném případě jsme sem nejeli pro bod. Chtěli jsme tady vyhrát, ale nakonec se nám to nepovedlo," uvedl trenér Zbrojovky Richard Dostálek.