Naštvaný Hoftych: Prdíme na děti, je mi jich líto! Nechte je trénovat a soutěžit

„Je to apel za všechny děti, já mám dokonce i vnoučata. Je mi jich líto, že musejí být schované pod rouškou. Nevidíte jejich úsměv ani emoce. Nemůžou teď vůbec nic, což vede k jejich apatii," pravil kouč Severočechů, kterému se nelíbí, že v koronavirové době se na děti zapomíná.

„Budoucnost je v dětech. Tak mě to učili rodiče a prarodiče. Dneska na ně prdíme, necháváme je, aby si žily svým příběhem. Vláda by měla cílit na to, aby se při pandemii ochránily rizikové skupiny. Na děti kašlat nemůžeme. Kompetentní lidé by se nad tím měli zamyslet, tohle není normální. Naopak hodně smutný," podotkl Hoftych.

Slovan letos na Viktorku umí

Z Plzně však odjížděl s veselou. V této sezoně si se Slovanem připsal druhý skalp Plzně. Na podzim u Nisy utrpěla debakl 1:4. „Viktorka je v tabulce tam, kde by být neměla. Má pořád kvalitní tým. Na začátku měla dvě šance, nastřelila tyčku. Po vyloučení Kaši jsme do hry poslali druhého útočníka Rabušice, sázka na ofenzívu vyšla. Dali jsme vedoucí gól, třešínkou na dortu byla pak Peškova trefa do prázdné brány," pochvaloval si Hoftych.pešek

Liberec vyhrál v Plzni téměř po osmi letech. Od května 2013 v Doosan Aréně sedmkrát prohrál, uhrál jedinou remízu. „O to cennější nynější vítězství je," dodal spokojený kouč Severočechů.