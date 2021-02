Sparta pouští jeden ze svých talentů, teplickou bídu odnesl stoper

Přestupní termín dospěl do posledního dne, mužstva dolaďují soupisky pro zbytek sezony. Záložník Jan Fortelný míří z fotbalové Sparty na půlroční hostování bez opce do Teplic, ve kterých už hrál na podzim. Smlouvu na Stínadlech naopak ukončil po vzájemné dohodě stoper Jan Hošek, který si tak bude hledat angažmá jako volný hráč.

Severočeši se trápí, a tak hledali řešení. Pomoci jim znovu má záložník Jan Fortelný. "Měli jsme o pokračování zájem od začátku přestupního termínu, takže jsme rádi, že se podařilo dotáhnout alespň v poslední den přestupního termínu," pochvaluje si na klubovém webu sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Mladík Fortelný se během podzimu vypracoval v Teplicích do základní sestavy a dobrými výkony si řekl o pozvánku do zimní přípravy se Spartou. Jenže do ní nastoupil se zraněním a nemohl tak naplno ukázat své fotbalové kvality.

🔁 HOSTOVÁNÍ | Jan Fortelný míří na půlroční hostování bez opce do Teplic, ve kterých už hrál na podzim. V týmu bude mít větší možnost získat potřebnou herní praxi v nejvyšší soutěži.



Forty, ať se Ti jaro vydaří a těšíme se v létě! 😉 #acsparta



➡️ https://t.co/cK2yyBd7TT pic.twitter.com/Un5fPVr3cI — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 8, 2021

Během ledna se potýkal se svalovým zraněním ze závěru prvního teplického působení. Nyní už je však naprosto v pořádku a bude připraven se zapojit do tréninku a do zápasů se žlutomodrými. "Jsem moc rád, že se podařilo hostování dotáhnout a můžu pokračovat v Teplicích. Doufám, že se nám bude dařit jako v závěru podzimu," těší se Fortelný na pokračování na Stínadlech.

Honza Fortelný se vrací na hostování do teplického týmu, současně s koncem přestupního termínu byla po vzájemné dohodě ukončena smlouva s Janem Hoškem. 💛💙

ℹ️ Info na webu ➡️ https://t.co/L8i2gHVCwf#skláři #přestupy pic.twitter.com/NqgsyzteBi — FK Teplice (@FK_Teplice) February 8, 2021

"Od Honzy si slibuji, co nám přinesl už během podzimního hostování. Věřím, že jeho fotbalovost a pohyb ve středu pole nám pomůže," doufá trenér Radim Kučera.

Současně s koncem přestupního termínu došlo také k jednomu odchodu z Teplic. Smlouvu na Stínadlech ukončil po vzájemné dohodě stoper Jan Hošek, který si tak bude hledat angažmá jako volný hráč.