Klokani pobavili ofsajdem na prázdnou bránu. Mohlo by se to pouštět na Silvestra, vtipkují

Pražané se topili v neúspěšné sérii. Poté, co se týmem prohnal koronavirus, několik zápasů šlapali vodu a padali tabulkou. Záblesk návratu k normálu se dostavil v úvodním poločase proti Opavě, velkou dávku sebedůvěry do nich napumpovalo následné vítězství na Spartě.

„Na Spartě jsme cítili, že se nám vrátilo sebevědomí. Před víkendovým utkáním s Brnem jsme si řekli, že jdeme do boje naplno, že musíme žrát trávu. Tedy teď spíš písek s bahnem," řekl s úsměvem Jindřišek, narážející na náročný terén v Ďolíčku.

Do smíchu mu ale nebylo v závěru nastaveného času, kdy zelenobílí ve čtyřech pádili prakticky na prázdnou brněnskou branku. Hostující gólman Berkovec totiž ve snaze vyrovnat vyběhl na rohový kop Zbrojovky. Stalo se však téměř nemožné - Klokani se vystavili do ofsajdu.

„Koukal jsem v televizi na sestřih, byl tam jediný hráč Brna, a to ještě za míčem. Záznam jsem zastavil, situaci vyfotil a poslal jsem to klukům z týmu do skupiny na sociální síti. Napsal jsem: Je těžké dát gól, když jdeme čtyři na prázdnou bránu. Mohlo by se to pouštět klidně na Silvestra," culí se Jindřišek.

Bohemians se u Botiče představí znovu v sobotu, kdy hostí Olomouc. Pokud přidají třetí výhru v řadě, definitivně se odtrhnou od sestupových starostí.