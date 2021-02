Smékal zamířil z Opavy na hostování do Karviné

Fotbalista Dominik Smékal zamířil z posledního týmu ligové tabulky Opavy na hostování do konce sezony do Karviné. Třiadvacetiletý záložník či útočník dosud čeká na premiérový start v lize. V 16 letech odešel z Olomouce do Interu Milán, kde strávil dva a půl roku v tamní akademii. Poté působil v Ostravě, Senici, Petřkovicích a poslední rok v Opavě.