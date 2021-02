Hodně sněhu? Nevadí. Do odklízení se v Opavě zapojil i trenér Kováč

Do práce se pustil s vervou, až jeho nadšení jedno hrablo nevydrželo a prasklo. „Jaké si to uděláš, takové to máš," vtipkoval Kováč po zdárném úklidu hřiště. Stát stranou ve chvíli, kdy viděl, že sníh odklízejí jen dva trávníkáři, prostě nedokázal. Postupně se přidávali i další, hrablo vzal do ruky i bývalý reprezentant a nyní člen dozorčí rady klubu Zdeněk Pospěch „Když nás bylo více, tak to šlo hned rychleji," podotkl Kováč.

Opava na jaře ještě nevyhrála. Doma čeká na vítězství šest utkání a v posledních třech zápasech tam neskórovala. Kováč věří, že v sobotu budou tyhle statistiky pouhou minulostí. „Věřím, že jsme nachystaní dobře. Bavíme se teď stále dokola o tom, že teď už to musíme zvládnout, ale nedaří se nám to. Prohráli jsme doma s Brnem, ztratili jsme dobře rozehrané utkání v Karviné. Už je to frustrující," povzdychl si kouč.

Do odklízení sněhu ze hřiště se v Opavě pustil i člen dozorčí rady klubu Zdeněk Pospěch.

Facebook SFC Opava, Facebook

„Motivace je ale tak obrovská, že věřím, že teď už to za každou cenu uhrajeme. Musíme, prostě musíme. Když se podíváme na tabulku, tak je to zápas ne o šest bodů, ale o celou sezonu," zdůraznil Kováč.

Opava v lize nevyhrála dvanáctkrát za sebou. Ve středu neuspěla v domácím poháru na hřišti třetiligových Karlových Varů (0:3), kde ale nastoupili výhradně hráči opavské rezervy. „Po Brnu jsme klukům jsme trošku ulevili a odezva v Karviné byla hodinu hry velmi dobrá. Byli jsme nadšení z toho, jak to hráči vzali, jak pracovali. Ale zase jsme dostali góly, které jsme dostat neměli. Nedokážeme ten zápas urvat, chybí mi na hřišti povahy, který by to vzaly na sebe a kopaly balon posledních deset minut klidně na tribunu. Prostě abychom to zvládli," upozorňoval trenér Opavy.

Proti Příbrami, která nevyhrála v lize sedmkrát za sebou, nicméně v minulém kole doma remizovala se Slavií (3:3), chce Kováč navázat právě na prvních 60. minut z Karviné. „Postaví se proti sobě týmy, kterým jde o moc. Bude to taktické svázané. Musíme to zápasu vstoupit dobře a konečně to urvat," řekl kouč, který hráčům nemůže vytýkat špatný přístup.

„Není to lajdáctví, nebo něco takového. S tím by u nás nepochodili. Je to o hlavě. Zkoušeli jsme být tvrdí, pak jsme je trochu pohladili. Teď už to bude jen pro válečníky. Bude to tlak až do konce, teď už poznáme, kdo na to má a kdo ne," uvedl Kováč.