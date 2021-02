Vychytá obra? Bývalý slávista strach nemá, na Rumuna si ale dá pozor

Ligovému šampionovi předešlých dvou sezon bude v bráně Pardubic čelit po pěti měsících. U Botiče vyválčil s parťáky cennou remízu 1:1 a českého obra se nyní pokusí s Východočechy obrat i v jeho doupěti.

„Je to jeden zápas. Slavia taky dokázala porazit třeba Sevillu. Když se nebudeme bát, mít velký respekt, hrát naši hru a proměňovat šance, můžeme uspět," burcuje 32letý brankář před speciálním duelem, v němž věnuje zvýšenou pozornost rumunskému špílmachrovi Stanciuovi. „Je nepředvídatelnej. Zkouší střelbu z jakékoliv pozice. Dokáže vymyslet zajímavé řešení," připomíná muž, jenž patřil k silným slávistickým ročníkům 1988 a 1989.

Na konci první dekády nového tisíciletí sdílel kabinu mimo jiné s Dočkalem, Váchou, Gecovem, Berkovcem, Hanušem, Necidem nebo Pekhartem. „V dorostu se sešel celorepublikový výběr. Přišel například dnes plzeňský Honza Kovařík, který do té doby hrál v Mostě. Byla čest tam hrát. Pamatuju si třeba turnaj v Holandsku, kde jsme postoupili až do finále," šátrá Boháč v paměti.

Brankář Pardubic Marek Boháč během utkání s Bohemains 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

Tehdejší spoluhráči už v mužstvu nejsou, přesto na známé tváře narazí. „Na Žižkově jsem hrával s Honzou Bořilem," pokyvuje. Do hostující šatny přitom zamíří v Edenu teprve podruhé v ligové kariéře. Před šesti lety inkasoval s Příbramí v závěru gól od Albánce Balaje a domů odjížděl po prohře 2:3 smutný stejně jako současný stoper sešívaných Deli, který za Středočechy tenkrát kopal. „V Příbrami jsme si docela povídali, protože umím francouzsky. Moc rád ho zase uvidím. Prohodíme pár slov," usmívá se brankářská jednička Pardubic.

Žádné hecování však neplánuje. Ani se slávistickým trenérským štábem, jenž ho v minulosti cepoval na Žižkově. S Jindřichem Trpišovským se dokonce potkal už v Horních Měcholupech, které úspěšný kouč kdysi vedl.

Brankář Pardubic Marek Boháč (vlevo) se chystá na zákrok proti Pavlu Moulisovi z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

„Už tehdy z něj sálala stejná energie jako teď. Co jsem slyšel, furt si zakládá, aby v týmu byla správná atmosféra a správní lidé. Byl hodně pracovitej, věřil svému stylu. A byla to správná cesta," tvrdí Boháč. Právě Trpišovský a spol. ho zkraje ledna vábili k návratu do Edenu. Z jejich lasa měl pár dnů dost zamotanou hlavu. Nakonec ale zůstal ve městě perníku, kde si prodloužil kontrakt až do června 2023.

„Volil jsem mezi dobrým a lepším. Nemohlo to dopadnout tak, že bych nebyl spokojenej," prohlásila opora Pardubic, které přicestují na půdu lídra posilněni o výhry nad Příbrami a v Teplicích. „Jedeme tam v dobrém rozpoložení. Vrátili se nám někteří zranění hráči, trenérům nezávidím vybrat základní jedenáctku. Kluci, kteří naskočili, odehráli fantastické zápasy. Je na co se těšit," dodává Boháč, který v této sezoně udržel už sedmkrát nulu.