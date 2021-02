Srážejí nás hloupé góly, štve teplického kouče Kučeru. Jeho tým na Slovácku počtvrté na jaře neskóroval

„Tu druhou branku beru na sebe. Snažil jsem se odvrátit balon z naší šestnáctky, a udělal jsem to špatně. Měl jsem míč na dlouhou nohu, a bohužel jsem namazal na gól Jurečkovi, který to už měl snadné," kaje se zkušený stoper Severočechů Ondřej Mazuch. To se událo už v době, kdy jeho mužstvo hrálo v deseti bez vyloučeného obránce Droehnleho, který hrubým zákrokem sestřelil unikajícího Kohúta.

První branku naopak Tepličtí dostali už v páté minutě. „Nabudila nás, snažili jsme se pak tlačit dopředu. Solidními kombinacemi jsme se dostávali do soupeřovy šestnáctky, ale žádný ze závarů jsme bohužel nedotáhli do úspěšného konce. Možná jsme měli ve vápně málo hráčů," přemítá zklamaný Mazuch.

Kouč Teplic Radim Kučera míní, že rychlý gól domácích notně narušil plány jeho mužstva. „Chtěli jsme ze zajištěné obrany přecházet do rychlých brejků, tento záměr však záhy padl. Museli jsme otevřít hru. V prvním poločase jsme si vytvořili před brankou Slovácka několik nadějných situací. Klukům toho nemůžu moc vytknout. Bohužel jsme ale nevstřelili gól, zatímco soupeři se to povedlo v podstatě z jediné šance, kterou do přestávky mělo," štve ho.

Podle teplického trenéra sráží jeho celek hloupé branky. „Musíme víc myslet na zadní vrátka a nedávat protihráčům tolik prostoru. Chtěl bych se dočkat toho, aby nám někdo nabídl takový gól, jaký jsme Slovácku darovali na konci utkání my. Dokud se tohoto nevyvarujeme, budeme se v tom pořád patlat," vadí Kučerovi nedůslednosti před vlastním brankářem. Tepličtí dál figurují v ligové tabulce na čtrnáctém místě pouhé dvě příčky nad sestupovými pozicemi.