Nesměli jsme v Brně prohrát. Máme splněno, těší zlínského kouče Páníka remíza na polooraništi

Bod z Brna tedy berete?

Rozhodně. V utkání šlo o hodně, a věděla to dobře obě mužstva. Zbrojovka potřebovala zvítězit, aby se vzdálila sestupovým příčkám. A my jsme nesměli v Brně prohrát, aby se k nám soupeř v tabulce nepřiblížil. Povedlo se nám to, a tak máme splněno.

S výkonem vašeho týmu ale úplně spokojený nejste, že?

Po poměrně dlouhé tréninkové a zápasové pauze jsme těžko hledali herní rytmus. A mám pocit, že jsme ho až do konce utkání nechytli. Skvěle nám ale zahráli stopeři Buchta se Simerským a několika výtečnými zákroky nás podržel brankář Dostál. Hlavně v závěru, kdy Zbrojovka vyvinula značný tlak. Především díky nim jsme si odvezli nesmírně důležitou plichtu.

Jiří Texl z Brna (vlevo) a Damián Bariš z Brna diskutují s rozhodčím Petrem Hockem nad neuznaným gólem v závěru utkání.

Václav Šálek, ČTK

Jak vám bylo dvě minuty před koncem, když se Brňané radovali z gólu, avšak sudí Hocek ho po konzultaci u videa nakonec odvolal?

Já jsem v té skrumáži v našem vápně mohl ze sedmdesáti metrů z lavičky těžko vidět, zda domácí faulovali. Když byl ale hlavní rozhodčí povolán k videu, bylo jasné, že tam k něčemu došlo. Takže jsem začal věřit, že branka nebude platit, což se potvrdilo. VAR stál naštěstí na naší straně.

Co jste říkal těžkému terénu, z něhož místy stříkala voda?

Je to špatně, že se na trávníku, z kterého se během čtvrthodiny stalo polooraniště, hraje liga. Balon na něm skákal, jak se mu zachtělo, což hrozně ztěžovalo kombinaci. Hráči museli dávat pozor, aby míč někde neuvízl, a soupeř to nepotrestal gólem. Které mužstvo by ho dalo, to by asi vyhrálo.

Jak obstály vaše nedávné posily Janošek s Potočným?

Na Janoškovi byla vidět velká chuť rozdávat balony na křídla. Potočný je sice urostlý fotbalista, ale zároveň spíš technický hráč s dobrou střelou. Mokrý trávník mu tudíž příliš nevyhovoval. Absolvoval ale úspěšně řadu osobních soubojů. Oba nám rozhodně pomohli.

Jak moc vám chyběl nemocný útočník Jawo?

Určitě by svojí rychlostí soupeře pozlobil. Přineslo nám to i mírnou komplikaci v tom, že jsme kvůli jeho absenci museli změnit plánované rozestavení.