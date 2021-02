Divočinu Vrba ustál, teď domácí premiéra. Sparta už nechce být závislá na Nitovi

Premiéru měl vítěznou, ale divokou. Jeho nový tým vyhrál, přestože v Olomouci prohrával 0:2. „Hráči ukázali obrovskou morálku. V defenzivě jsme ale měli okénka. Doufám, že už s Karvinou to bude lepší,“ avizuje trenér Pavel Vrba před svým domácím debutem na lavičce fotbalové Sparty. Začátek nedělního utkání 19. ligového kola se kvůli mrazu posunul již na 16:00.

Po sobotě ztrácejí na vedoucí Slavii třináct bodů. Spíš, aby Letenští hájili druhou příčku a kryli si záda před Jabloncem či Slováckem. Pavla Vrbu každopádně čeká spousta práce.

„V Olomouci se Sparta ve druhém poločase zlepšila a podařilo se jí zápas otočit. Už tam byl vidět i trenérův rukopis," upozorňuje Juraj Jarábek, trenér Karviné. „Pro sparťanské hráče je nový trenér určitě nový impulz," dodává.

Fotbalová Sparta upravuje logo a mění celou grafiku klubu

Sparta.cz

Nový realizační tým vedl mužstvo na Hané tři dny po prvním společném tréninku. Před Karvinou už měl k dobru celý týden.

„Podstatné je, že se nám podařil vstup v Olomouci. Věřím, že velký obrat mužstvu hodně pomohl. Pořád musíme pracovat především na rozehrávce a zakládání útoku, abychom si vytvářeli více šancí," líčí Vrbův asistent Zdeněk Bečka v rozhovoru pro klubovou televizi.

Na penaltového mága je spolehnutí

Trenérská rošáda byla impulsem třeba pro Libora Kozáka. Jako střídající hráč došel pro obě penalty.

📊 STATISTIKY | S Karvinou se ve @fortunaligacz utkáme teprve podesáté. Posledních pět zápasů s @MFKKarvina nabídlo pokaždé alespoň čtyři góly, v létě dokonce sedm. Kolik myslíte, že jich padne v neděli? 😉 #acsparta



➡ https://t.co/8abRSCFkbm pic.twitter.com/ZZZPIfZj1B — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 13, 2021

„Po mentální stránce nám vítězný obrat hodně pomohl, ale byla ještě spousta nedostatků. Doufám, že budeme vyhrávat zápasy bezpečněji," usmívá se zkušený útočník, který poslední vzájemný duel na Letné s Karvinou (4:0) v říjnu 2019 rozhodl hattrickem.

Za stavu 2:2 v Olomouci gólman Nita znovu zneškodnil pokutový kop. Ve Spartě chytil už šestou penaltu z třinácti. Mužstvo je na jeho výkonech v posledních kolech pohříchu zcela závislé.

Brankář Sparty Florin Nita kryje penaltu Vladislavu Ljovinovi z Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

„Florin je teď asi náš nejdůležitější článek. Chytnout tolik penalt... Když na ni soupeř jde, tak už víme, že je to pade na pade. Je vysoká šance, že ji Florin chytí. Důvěřujeme mu, on je na čáře neskutečný. Budeme se mu snažit pomoct, aby měl penalt a důležitých zákroků míň," líčí Kozák.

Rumunský gólman si svými výkony každopádně říká o prodloužení smlouvy, která mu v létě končí. Pro něj rošáda na lavičce až tolik nemění.

„Každý trenér má svou cestu, ať už z pohledu filozofie nebo psychologického přístupu. Já preferuji nemluvit o trenérech a prostě se soustředit na práci a kouče respektovat. To je moje práce, snažit se plnit pokyny trenérů a snažit se dělat to co nejlépe," říká Florin Nita.