Deli si užil návrat do základní sestavy Slavie a málem dal gól

"Důvěra trenéra je vždy moc důležitá. Když vám věří, cítíte se dobře. Je pro mě důležité, že mě po tak krátké době, po týdenním tréninku, nasadil do základní sestavy. Je to důležité i pro tým, protože to ukazuje, že jsem důležitý hráč," řekl Deli pro klubovou televizi.

Před týdnem v Příbrami krátce po návratu z Brugg, odkud ve Slavii hostuje, přišel na trávník jako střídající hráč v 58. minutě. Proti Pardubicím už dostal šanci od začátku a v Edenu si zahrál poprvé od května 2019.

"Byl to krásný pocit nastoupit po více než roce a půl zase v základní sestavě Slavie. Pro mě speciální den. Hraní na tomhle stadionu mi chybělo. Cítil jsem se, jako bych ze Slavie nikdy neodešel," uvedl Deli.

Hlavička cíl nenašla

Po čtvrthodině se dostal do první velké šance utkání, čtvrtého gólu v české lize se ale nedočkal. Jeho hlavičku vytáhl brankář Marek Boháč. "Čekal jsem na tu šanci. Dostal jsem velmi dobrý centr od Nica (Stanciua). Míč byl trochu rychlý, snažil jsem se to trefit do rohu. Ale bohužel to šlo přímo na brankáře. Doufám, že příště to trefím lépe a dám gól," řekl Deli.

Kouč Trpišovský ho za výkon pochválil. "Simon ukázal, co jsme si mysleli, že nám přinese. Rychle zapadl do systému a stylu hry. S Ondrou Kúdelou i Ondrou Kolářem odehráli spoustu zápasů a na tuhle spolupráci navázali. Od doby, kdy Simon odešel, se zlepšil v průnikových přihrávkách, je konstruktivnější," konstatoval Trpišovský.

Trenér Trpišovský je s jeho výkonem spokojený

"Jinak je to ale ten stejný Simon, kterého si pamatujeme. Silný v osobních soubojích i ve vzduchu, navíc dokáže řídit mužstvo, je to velká osobnost. Je s námi jen necelých 14 dní a hned podal takový výkon, jsem s ním spokojený," dodal trenér obhájce titulu.

Slavia odčinila minulou remízu 3:3 v Příbrami a nadále s přehledem vede ligu. "Když jsem odcházel, měla Slavia dobrý tým. Ale teď je mimořádně silný na všech postech. Každý může vidět, že ten tým je prostě ještě výš. Slavia udělala velký krok, hráči jsou ještě mladší. Pro mě je ten tým lepší než třeba před třemi lety," řekl Deli.

Je pravděpodobné, že nebude chybět v základní sestavě při čtvrtečním duelu s Leicesterem. "Z takových zápasů musíte mít radost. Na utkání se moc těším. Doufám, že ukážeme dobré věci a vyhrajeme. Pak uvidíme, co se stane v odvetě," dodal Deli, který se Slavií získal dva české tituly.