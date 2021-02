Liberec - Budějovice 0:0 České Budějovice znovu neinkasovaly a na jaře jsou bez prohry

Úvodní poločas byl zejména nekonečnou přehlídkou bitvy o střed pole. Mírnou převahu měli hosté, nicméně pokud se domácím podařilo přes pečlivě zformovaný defenzivní val Jihočechů dostat, byli pokaždé blízko gólu.

Hned v úvodu hlavičkoval nebezpečně Koscelník, ale hostující brankář Drobný byl pozorný. A když po parádní kombinaci v blízkosti pokutového území prostrčil Rabušic balon k Peškovi do vyložené pozice, domácí záložník se ukvapil a pálil mimo.

Hosté byli kombinačně zdatnější. Ale v koncovce stejně liknaví a nepřesní jako domácí. Po přihrávce Čoliče se do slibné pozice prodral Mészáros, ale Chaluš stačil míč uklidit v poslední chvíli do bezpečí. Blizoučko trefě byl pak Havelka, jehož ránu tečoval Jugas do protipohybu brankáře Nguyena, nicméně balon letěl pár centimetrů nad břevno.

Po obrátce Severočeši přidali na pohybu, zpřesnili hru, lépe kombinovali a získali výraznou převahu, z niž vyplynulo mnoho příležitostí. Jenže Rondičova pohotová rána levačkou z otočky po přímém kopu o milimetry minula Drobného branku, Rabušicova přihrávka z levé strany přes malé vápno na nabíhajícího Peška před zcela odkrytou branku se zdála být pobídkou ke gólu, jenže Skovajsa dokázal skluzem v posledním okamžiku balon uklidit na roh. A když se k odraženému míči na značce pokutového kopu dostal Rabušic, tak dlouho si rovnal balon, až hostující zadáci obětavým skokem do střely stačili nebezpeční zažehnat.

Jihočeši, kteří s výjimkou náhodné střely Ledeckého po odraženém míči, po pauze neměli žádnou příležitost, museli poslední minuty zvládnout v deseti, protože Skovajsa byl po druhé žluté kartě vyloučen. Nicméně domácí borce do žádné příležitosti nepustili a tak se Jihočeši mohou na jaře pyšnit parádní bilancí jediného inkasovaného gólu.

Liberec doma sice popáté v řadě neprohrál, nicméně po nedělním duelu nepochybně cítil hořkost z nevyužitých příležitostí na zisk tří bodů.