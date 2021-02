Laštůvka ukázal, jak skvělý je gólman. Ale porážka jde za mnou, litoval jablonecký Kratochvíl

Zásadní podíl na vítězství Ostravy měli veteráni Martin Fillo a Jan Laštůvka. Oba pokutové kopy proti Jablonci nařídil sudí Berka po akcích 35letého obránce, zaskvěl se i o tři roky starší gólman, který ve druhém poločase lapil penaltu Miloši Kratochvílovi.

„Když se koukám na zápasy Baníku, tak Laštůvka je skoro vždy jejich nejlepším hráčem. Znovu potvrdil, jak je fantastický gólman. Chytil penaltu i Povymu (Považancovi) krásnou střelu. Podržel je, ale prohráli jsme především vlastní nemohoucností. A protože jsem nedal penaltu," říkal Kratochvíl.

Vladimir Jovovič z Jablonce fauluje Martina Filla z Ostravy. Vpravo brankář Jablonce Jan Hanuš.

Sznapka Petr, ČTK

Jablonecký středopolař chtěl navázat na penaltový úspěch z Příbrami, na Laštůvku ale vyslal slabou střelu. „Uklouzl jsem, podjela mi stojná noha. Chtěl jsem to hrát nahoru a kopl jsem to hrozně. Tahle porážka jde hodně za mnou," omlouval se 24letý záložník.

S hodnocením Kratochvíla souhlasil i trenér Jablonce Petr Rada. „Blbě a pozdě jsme reagovali na akce Baníku a byli jsme potrestaní dvěma penaltami proti nám. Ale v poločase to bylo pořád o gól a ztracené to nebylo. Ve druhé půli jsme byli aktivní, i když moc šancí jsme neměli. Klíčový moment byla asi ta neproměněná penalta," uvedl Rada.

Jablonec v minulém kole nehrál, protože hřiště na severu Čech zasypal sníh. „Může to mít vliv, ale my jsme trénovali, i když na umělce, protože u nás tréninkové podmínky teď nejsou dobré. Spíše mohlo být asi vidět to, že tráva v tuto chvíli není náš velký přítel. Na to se ale nebudeme vymlouvat. Měli jsme dost šancí na to, abychom si odvezli minimálně bod," řekl zkušený stratég.

V přípravě příležitostí ale Jablonečtí nebyli úplně důslední. „Chybělo nám trochu více klidu, protože jsme tam nedostali ani pořádný centr. Nebo nás možná bylo ve vápně málo," přemítal Kratochvíl. „Scházelo ale také trochu více štěstí, které Baník v prvním poločase při té první penaltě měl. Odrazilo se jim to tam ani nevím jak," povzdychl si středopolař Jablonce.