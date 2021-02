Ani jedno střídání! Proč Hoftych nesahal do základní jedenáctky?

„Chyběl nám větší důraz v pokutovém území. Měli jsme míč do branky nějak dotlačit. Všechno to byly takové pološance. Sice jsme byli lepší, ale chyběl nám drive," přemítal útočník Slovanu Michael Rabušic, který se sám octl v jedné nadějné pozici. „Balon mi poskakoval, tak jsem se rozhodl jej zpracovat. Kdybych střílel z první, netuším, kam by balon letěl," připustil Rabušic, že si na přímé zakončení nevěřil.

Ani v náznaku nechtěl vinu za domácí ztrátu házet na stav hrací plochy. „Každý den během minulého týdne v Liberci padal sníh. Ještě v sobotu na hlavní ploše byl led. Klobouk dolů před našimi trávníkáři, že se utkání odehrálo," říkal Rabušic.

„Plocha byla famózní. Ještě během týdne by určitě nikdo při pohledu na plochu nečekal, že se tady bude hrát ligové utkání. Trávníkáři jsou machři," přidal se s pochvalou i Pavel Hoftych, trenér Liberce, jehož tým se na utkání připravoval na umělé trávě.

„Naše koncovka byla někdy kostrbatější, než je třeba. Neřekl bych, že to bylo o naší nekvalitě. Ale o výborné defenzivě Jihočechů. Zastavovali nás už v předfinální fázi," pochválil Hoftych precizní obranu Jihočechů, kteří neinkasovali už 444 minut.

Pod Ještědem přitom posledních pět minut museli hosté zvládnout v oslabení po vyloučení Skovajsy. Jenže Liberec se do tlaku nedostal. „Byla to příliš krátká doba, abychom měli nějaký souvislý tlak. Měli jsme pár situací, které si žádaly lepší řešení. Jen vlastní nekvalitou jsme se připravili o vyložené šance," mínil Rabušic.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný.

Radek Petrášek, ČTK

Liberecký trenér se ani nepokusil oživit ofenzivu střídáním. „Protože jsem měl pocit, že střídáním bychom si nepomohli. Měli jsme dojem, že jsme nebezpečnější než soupeř," vysvětloval Hoftych.

Neskrýval, že i mráz jej od rošády se sestavou odradil. „Nikdo z mých kluků neskomíral. Navíc v takovém mrazu střídání často nepřinese žádný efekt. Hráči z lavičky jsou zmrzlí. A i přes veškerou snahu při rozcvičení většinou tempo zápasu nechytí," vysvětloval Hoftych, který na pozápasovou tiskovkou konferenci dorazil s rouškou vylepšenou nápisy „Sport. Škola. Kamarádi. Děti!!!"

„Když už musím chodit s něčím přes pusu, tak je třeba se vyjádřit k něčemu aktuálnímu. Mám pocit, že při všech jednáních zanikají myšlenky na děti a sport. Je potřeba apelovat na všechny zúčastněné, aby se děti dostaly ke kamarádům a mohly žít normálně. Já je chci tímto podpořit."