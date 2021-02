Baník tužil partu na Lysé a porazil Jablonec. Výšlap mě bavil, tohle mám rád, svěřoval se Fillo

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První jsme odehráli docela dobře a dali jsme dvě branky. Druhou půli jsme se ale zbytečně zatáhli a už jsme nepodrželi vepředu balon. Jablonec byl druhý poločas lepší a vynutil si i penaltu, kterou ale Lašty (Jan Laštůvka) chytil. Tím nám zachránil vítězství," vykládal Fillo.

Nedávno jste oslavil pětatřicáté narozeniny, byla tahle výhra nad třetím Jabloncem fajn dárek?

Já to tak nevnímám, dárky jsem dostal od rodiny. Jsem rád za tři body.

Zařídil jste oba góly, pořád vás to táhne dopředu?

Neřekl bych, že jsem je zařídil. Byl tam centr zprava, Šáša (Ondřej Šašinka) si to dobře pokryl, pak ho asi někdo kopnul, ale úplně přesně jsem neviděl, co se tam stalo. Před tou druhou penaltou jsem si naběhl, Jány (Adam Jánoš) mě krásně našel, já si to dobře zpracoval a Jovovič mě fauloval. Zásadní bylo, že Carlos (de Azevedo) suverénně obě penalty proměnil. Je to super. Už ani nevím, kolik jich dal, ono to někdy není jednoduché. Ale se všemi se suverénně popasoval. Přinesl nám tím hodně bodů.

Do Baníku na vaší pravou stranu přišlo v poslední době několik nových hráčů. Je to pro vás velká motivace pracovat o to více?

Trenér (Luboš Kozel) mi říkal, že mi konkurence prospěje, a proto přivedl tři hráče na mé místo (smích). Ale já bych měl motivaci i bez toho. Chci hrát a podávat co nejlepší výkony.

Jak se vám hraje s de Azevedem na pravé straně?

V prosinci jsme měli fazonu a šlo nám to, dobře jsme si vyhověli. Teď v lednu to trochu skřípalo. Ale nejen nám, celý mančaft nepodává takové výkony. Máme co zlepšovat.

V úterý jste místo pohárového utkání proti Třinci vyrazili na Lysou horu. Pomohl výšlap k vítězství?

Bylo to takové zpestření. Odpadl nám zápas, tak jsme do toho vložili teambuilding. Já to mám hodně rád, mě to potěšilo.