Novým ředitelem fotbalových Teplic bude Rudolf Řepka

Ředitelské pozice se Rudolf Řepka ujme prvního března. "Moc se těším na návrat do klubu, kde jsem fotbalově vyrostl a prožil svá nejlepší léta. Jsem si vědom faktu, že klub nyní není v jednoduché situaci. Na druhou stranu je postaven na pevných základech, bohaté tradici a morálních hodnotách, což je významný předpoklad k tomu, aby byl náš klub úspěšný i v budoucnosti," uvedl pro teplický web.

"Osobně bych chtěl přispět především k budování co nejpevnějších vztahů, tak abychom všichni aktivně spolupracovali, navzájem se respektovali a tolerovali, a to jak uvnitř klubu, tak ve vztahu k široké veřejnosti. Moc si přeji, aby se opět co nejvíce z nás cítilo být součástí té naší žlutomodré rodiny," říká budoucí ředitel FK Teplice.

Zleva Ruben Droehnle z Teplic a Jan Kliment ze Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Řepka na Stínadlech hrál v mládežnických týmech, po absolvování Gymnázia Teplice zamířil na Fakultu tělesné výchovy a sportu do Prahy, kde vystudoval sportovní management. Poté zastával postupně funkce tiskového mluvčí, marketingového ředitele, sekretáře a také sportovního ředitele žlutomodrých. V FK Teplice působil až do roku 2007 než zamířil na pozici generálního sekretáře Fotbalové asociace České republiky, tehdy ČMFS.

Z této pozice odešel na konci roku 2018 kvůli vedení fotbalové asociace, s jehož praktikami se neztotožňoval. "Vybírali jsme z několika kandidátů, pana Řepku jsme zvolili kvůli jeho dosavadním fotbalovým a manažerským zkušenostem i kvůli jeho teplické minulosti," vysvětluje volbu předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer.