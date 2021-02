Jak se hraje na jablonecké „bažině"? Bere to strašně moc sil, shoduje se Kubista s Takácsem

Velká neznámá před předehrávkou 20. kola mezi Jabloncem a Mladou Boleslaví? Stav hrací plochy. Když totiž hráli v tomto roce Severočeši doma na konci ledna poprvé a před pátečním utkáním zatím i naposledy, trávník dostal kvůli vydatné sněhové nadílce pořádně zabrat a dosud se z ničivé rány nevzpamatoval. „Na takovém terénu to byla spíš taková válka. Ale pro oba týmy to bylo stejné a dle výsledku se s tím ani jeden tým asi nevyrovnal líp," přiznal jablonecký Vojtěch Kubista. Bojovné utkání skončilo remízou 1:1.

Otázkou bylo, jestli se vůbec bude hrát. Poslední domácí zápas Jablonce se Slováckem před čtrnácti dny byl totiž kvůli nezpůsobilému terénu odložen. Ostatně když byl jablonecký kouč Petr Rada v tomto týdnu ve středu na obhlídce, asi by nevsadil na příležitost, že se v pátek předehrávka uskuteční.

„Moc jsem tomu nevěřil, že se hrát bude, když jsem předevčírem hřiště prošlapoval, jak z toho tekla voda. Trošku nám nahrálo nám, že dva dny bylo relativně dobré počasí. Naštěstí se nenaplnila předpověď a v den zápasu nepršelo. Trávníkáři však udělali strašný kus práce. Byli na tom od rána do večera a udělali s hřištěm, co se dalo. I když postupem času i oni věděli, že hřiště bude špatný," pověděl jablonecký kouč.

„Pro náš styl fotbalu a myslím, že i pro ten boleslavský, bylo hřiště největší překážkou. Třeba v situacích, kdy jdete na jednoho hráče, musíte kontrolovat balon a zpomalit. Věděli jsme o tom a možná si to mohli v některých situacích zjednodušit a nakopnout, ale hráčům tohle vlastní není," podotkl Rada.

Stabilita chyběla

Pohled hráče? „Nejnáročnější byl pohyb. Jak je to měkký, stojí strašně moc sil. Když se chce člověk rozběhnout, ujíždí mu nohy a necítí potřebnou stabilitu. Tohle ubírá strašně moc sil a postupem času to bylo asi znát na všech hráčích," popsal Kubista, jehož tým po čtvrt hodině prohrával po standardní situaci, ale ještě do pauzy stihl vyrovnat. Ve druhém poločase si ani jeden tým již na měkkém terénu moc šancí nevypracoval.

Zleva Michal Škoda z Boleslavi a Jaroslav Zelený z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

„Postupem času se tam dělaly drny z hlíny a nerovností přibývalo, ale naši trávníkáři ho dali do toho nejlepšího stavu, v jakém to teď může být. Počítali jsme s tím, že postupem času se stav bude horšit a nerovnosti samozřejmě mají vliv na utkání, na zpracování míče, jeho vedení i na přihrávku," vysvětlil Kubista.

„Terén byl celkově těžký. Nehorší je, jak je měkký. Je tam hlína, moc trávy ne, a hodně se to boří. Je to taková bažina a bere to určitě víc síly. Navíc po zemi vám na tom míč moc nejezdí," řekl Ladislav Takács, jenž se na „pažitu" bořil před zápasem i v teniskách. „Zvolil jsem lisokolíky a myslím, že je měla většina hráčů. Ale asi byste se klouzali ve všem, jak je to měkký," dodal Takács.

„Vesměs je jedno, v čem tam člověk jde. Samozřejmě má kolíky, ale tím, jak je tam toho bahna hodně, tak to ani tolik nepomůže jako v případě, kdyby byl terén v lepším stavu. Obutí až tak velkou roli nehrálo," doplnil Kubista.

A hned ve středu čeká Jablonec doma další zápas. Dohrávka odloženého utkání se Slováckem v rámci 18. kola. „Pokud bude dobré počasí, budeme rádi, když ho kluci srovnají a dají alespoň do takového stavu jako před Mladou Boleslaví. Ale oni už víc udělat nemohou. Jablonec je nejvýš položený a z celé ligy má nejvyšší srážky. Posledních čtrnáct dnů bylo extrémních. Možná by hřiště nebylo v takovém stavu, kdybychom nehráli s Příbramí, kdy dostalo strašnou ránu," uzavřel Rada.