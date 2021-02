Zklamaný Horváth marně hledá recept na zlepšení: Na hráčích byla vidět velká nervozita

Už devět kol Příbram nevyhrála, se Slováckem doma dostala čtyři góly po jednom z nejhorších výkonů. Při tom osmdesát minut hrála přesilovku. „Je to obrovské zklamání. Stane se, že v deseti hrajete lépe, ale my jsme toho ani v nejmenším nedokázali využít. V takové situaci musíte hrát ve vysokém tempu a skloubit hru s kvalitou, to jsme nedokázali. Navíc jsme inkasovali po našich chybách a úplně zbytečné penaltě," přiznal příbramský kouč Pavel Horváth.