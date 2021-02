V 37 letech se dočkal! Kapitán Pardubic věnoval první ligový gól zesnulému dědečkovi

Když v roce 2006 přišel do města perníku, kopal divizi, a přitom chodil ještě do zaměstnání. Během čtrnácti let se ale vyškrábal se srdcovým klubem až do nejvyšší soutěže a v sobotu odpoledne si Jan Jeřábek vychutnal slastný okamžik. Kapitán pardubických fotbalistů vstřelil v 37 letech svůj první ligový gól kariéry.