Budějovice - Opava 0:1 Opava utnula čekání na vítězství

První půle byla především nekonečnou přehlídkou vzdušných soubojů, protože oba týmy se prakticky bez ustání uchylovaly k dlouhým odkopům. Ve vzduchu měla sice Opava převahu a její hráči byli úspěšnější, nicméně vytěžit z toho nedokázali vůbec nic.

Do šancí se hostující tým dostal jen po dvou chybách brankáře Drobného v rozehrávce, ovšem v prvním případě nedokázal kiks domácího matadora potrestat Nešický, a když pak vybíhající gólman Jihočechů netrefil při snaze o odkop balon před pokutovým územím, stačil míč uklidit do bezpečí spoluhráč Havel.

Jihočeši byli blízko gólu po standardní situaci, kdy centrovaný míč přizvedl hlavou Javorek, ovšem Králik balon trknul jen do tyčky. Vzápětí se znenadání octl ve vyložené pozici domácí Novák, který se po rohovém kopu skvěle zbavil protihráče a z levé strany prošel do pokutového území, jenže pálil jen do náruče připraveného Fendricha.

Ani po obrátce se žádná kombinační přehlídka nekonala. Jihočeši sice přidali na aktivitě a měli hru pod kontrolou, nicméně do šancí se dostávali jen výjimečně. Alvir zpoza velkého vápna pálil těsně mimo, Mršič z přímého kopu sice parádně zakroutil balon kolem bránících hráčů Opavy, jenže Fendrich dokázal míč vyrazit.

Opavští se koncentrovali hlavně na uhlídání čistého konta, nicméně dvě minuty před koncem se jim znenadání naskytla velká šance, kdy nakopnutý míč bránící Novák jen prodloužil za svá záda a dobíhající Březina trknul balon do sítě!

Opava vyhrála na půdě soupeře poprvé od července 2019, kdy shodou okolností triumfovala právě v Českých Budějovicích. Následovala série pětadvaceti zápasů na půdě soupeře bez zisku tří bodů.