Rošády Slavii nevyšly. Teď vypadám jako blbec, činil po remíze pokání Hromada

„Některé změny byly preventivní, protože jsme nechtěli riskovat případné zranění, k dalším nás donutil stav těch, kteří ve čtvrtek večer dohráli zápas s Leicesterem. A navíc jsme řešili i některé zdravotní problémy," vysvětloval trenér Pražanů Jindřich Trpišovský rošády, k nimž sáhl.

Nevyšly. Stejně jako před dvěma týdny v Příbrami jeho tým ztratil body. A opět se soupeřem zmítajícím se u dna tabulky.

„Naše chyba. Máme široký kádr, takže my, kteří jsme dostali od trenéra šanci, bychom hráče čtvrteční sestavy měli nahradit. Jsme tady od toho, jenže v Teplicích nám to chvíli trvalo," přiznával Jakub Hromada, že Slavia zase venku nešlapala, jak by měla.

Oscar ze Slavie se raduje z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

„A celých prvních čtyřicet minut. Scházel pohyb, hráli jsme pomalu, individuální výkony se mi nelíbily. Když dojde k tolika změnám v sestavě, potřebujete lepší kombinaci a souhru. A to se nám v nehezkém zápase a na složitém hřišti nedařilo," těžko skousával Trpišovský, jak si jeho tým v první půli počínal, i když se nakonec dočkal gólu, který mu domácí darovali.

„Taková naše hloupá a tradičně laciná branka," opakoval Jakub Mareš teplický evergreen typický pro předchozí jarní zápasy a chyby, jichž se Severočeši dopouští. Sedmým ligovým gólem v sezoně ovšem po změně stran tu nedělní napravil a skóre srovnal, na což už Slavia reagovat nedokázala.

„To byla má chyba," hlásil se o svůj podíl na teplickém vyrovnání slávistický Jakub Hromada. „Špatně jsem sklepl dozadu míč Bořilovi, a když jsem pak měl před sebou domácího hráče, nechtěl jsem ho faulovat zezadu, abych nevypadal jako blbec. Nakonec tak po chybné přihrávce stejně vypadám."

Trenér Trpišovský zkusil na srovnaný stav reagovat a po Olayinkovi poslal na hřiště postupně Kuchtu, Provoda i Stanciua, kteří nastoupili proti Leicesteru. Měli se postarat o obrat.

Nepostarali...

„Síly, které nechali ve čtvrtek v pohárovém utkání, jim scházely. A bahno, na kterém se v Teplicích hrálo, jim rychle sebralo ty zbývající," přiznal slavistický kouč, pro jehož tým bude nastávající týden ještě náročnější. Nejdřív cesta na Ostrovy, ve čtvrtek odveta s Leicesterem, hned v neděli ligový duel na hřišti rozjetého Slovácka.

Zleva Ondřej Mazuch z Teplic, Oscar ze Slavie, který střílí gól a David Heidenreich z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

„Teď neřešíme, co bude příští neděli v Uherském Hradišti, když nevím, co přinese čtvrtek v Anglii, kde nás čeká tolik důležitý zápas," nechtěl Trpišovský spekulovat nad variantou, že by se mohl náskok jeho týmu před Spartou ještě víc ztenčit a boj o titul se tím zdramatizovat.

„Náskok se sice ztenčil, ale pořád je dostatečný. Samozřejmě sledujeme, že Sparta tři zápasy v řadě vyhrála, ale snažíme se dívat na sebe. Když budeme vítězit my, nemusíme se dívat na to, zda vyhrává Sparta," ujišťoval Hromada, že slávistická kabina zůstává navzdory druhé venkovní ztrátě v průběhu dvou týdnů v klidu.