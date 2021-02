ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Fotbal na bahnitých hřištích strádá. Slavia by o tom mohla vyprávět

Bývalý československý reprezentant, jehož fotbalová kariéra byla spojena především se Spartou. Jako trenér působil i v Řecku a Maďarsku, vedl několik českých prvoligových klubů. Spartu dovedl dvakrát k mistrovskému titulu nebo do čtvrtfinále Evropské ligy, s Viktorií Žižkov vyhrál Český pohár. Na Letné si také vyzkoušel roli sportovního ředitele. Zdeněk Ščasný (63 let), bývalý hráč Dukly, Sparty a Bohemians, který během aktivní kariéry získal dva mistrovské tituly se Spartou a jeden s Duklou, dvakrát vyhrál Český i Československý pohár. Jako trenér působil opakovaně na pražské Letné, ve Viktorii Žižkov, Teplicích, vedl Most i třeba Mladou Boleslav, ale také v řeckém OFI Kréta či Panathinaikosu Atény a maďarském Debrecínu. Se Spartou vyhrál jako kouč dva tituly a postoupil s ní do čtvrtfinále Evropské ligy, s Viktorií Žižkov získal Český pohár.