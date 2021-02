Tři tisíce diváků v hledišti? Na Slavii ano. Tvrdík se ohání podporou Blatného

Dost možná až tři tisíce fanoušků by mohlo navštívit příští tři domácí ligové zápasy fotbalistů Slavie Praha. V rámci projektu Cesta ze tmy by úřadující ligový šampion umožnil návštěvu duelů s Ostravou, Opavou a pražskou Spartou dvěma tisícovkám permanentkářů a tisícovce zdravotníků. Žádost k rukám ministra zdravotnictví Jana Blatného odeslal šéf klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík.

Respirátory se na Slavii při utkání s Leicesterem příliš nenosily. Tedy aspoň ne tam, kde by se to očekávalo.

„Ministr zdravotnictví podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Je naděje, že na příštích zápasech by mohlo být 2000 fans z řad permanentkářů a 1000 hostů bezplatně jako dárek všem z integrovaného záchranného systému. Všichni PCR test v den zápasu," uvedl Jaroslav Tvrdík, boss Slavie, na sociální síti Twitter.

Pražané už na úvodní utkání 1. kola play off Evropské ligy s Leicesterem a předešlé ligové utkání s Pardubicemi pozvali 300 diváků z řad partnerů klubu. Všichni podstoupili v den utkání PCR test na covid-19 v mobilní laboratoři. Každý z fanoušků dostal plastový náramek s kódem, který byl napojený na turnikety u stadionu. Pokud by někdo byl pozitivní, přes turnikety by neprošel. Samozřejmostí bylo použití respirátoru minimálně třídy FFP2. Testy byly prováděny v čase od 9 do 12 hodin přímo v místě konání akce a výsledky byly k dispozici mezi 14 a 15 hodinou.

„Jménem klubu mohu konstatovat, že celý systém je profesionální, funkční a poskytuje organizátorovi dostatečný komfort pro komplexní zajištění organizace hromadné akce typu fotbalového utkání," napsal Jaroslav Tvrdík v dokumentu zaslaném na ministerstvo zdravotnictví.

Slavia chce na nejbližší tři ligová utkání 7. března (Ostrava), 20. března (Opava), 10. dubna (Sparta) pozvat tři tisíce fanoušků. Podle zákulisních informací je však na ministerstvu jako zásadní zádrhel vnímán přesun fanoušků do místa akce, jejich shromažďování u odběrové laboratoře a následný pohyb v dějišti akce do jejího začátku, respektive vyhodnocení testu.

„Využití patnácti procentní kapacity stadionu umožní na tribunách zajistit dostatečné rozestupy. V kombinaci všech těchto opatření a v kombinaci s tím, že se jedná o akci na čerstvém vzduchu věřím, že doje ke stoprocentní eliminaci jakékoliv možnosti epidemiologického šíření viru covid-19," doplnil Tvrdík.

Je prakticky jasné, že pokud ministerstvo pokračování projektu schválí, v rámci fotbalu se bude týkat jen movitých klubů, protože testování na vlastní náklady si rozhodně nemohou dovolit všichni účastníci nejvyšší soutěže, což ostatně v dokumentu pro ministerstvo nepřímo potvrdil i Tvrdík.

„Rada institucí nebo organizátorů ze sportovního či fotbalového prostředí pilotní projekt odmítla jako příliš finančně nebo organizační nákladný a náročný," zmínil boss Slavie v dokumentu adresovaném ministru zdravotnictví Janu Blatnému.

Utkání Evropské ligy proti Leicesteru sledoval z tribuny mimo jiných kupříkladu bývalý poradce premiéra Roman Prymula, který v den zápasu nabádal k tvrdému lockdownu. Mezi hosty byli i kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra či generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Je mi velice líto, že jsme jako klub eticky nevhodným pozváním několika hostů mohli poškodit dosavadní úspěšné výsledky první etapy pilotního projektu," omluvil se znovu Tvrdík, který lítost vyjádřil už bezprostředně po utkání.