No tak nám pustili Romana z vazby! Čtvrtníček se pustil do Berbra a spol.

Trojan scénku režíroval a s chutí s v ní i zahrál po boku dalších známých osobností - jako třeba frontmana kapely Lucie Davida Kollera nebo ikony Bohemians Antonína Panenky. A na place pak nemohly chybět bývalé hvězdy české reprezentace Vladimír Šmicer, Tomáš Ujfaluši a Jan Koller, kteří za celým projektem „F-evoluce" stojí.

Příběh z čerpací stanice parafrázuje pokřivené poměry českého fotbalu týkající se špinavých zákulisních praktik včetně korupce, úplatků pro rozhodčí a nelegálních sázek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený F-evoluce (@fevoluce)

„Příběh začal vznikat přibližně na konci října. Napsal jsem Petru Čtvrtníčkovi, jestli by ho zajímalo podpořit lidi ve fotbale nějakým odlehčeným spotem. Petr reagoval pozitivně, a přestože se pak kvůli rodinným problémům jednoho z aktérů muselo vše odsunout, nakonec jsme našli společný čas i téma," popisuje zrod celého příběhu lídr iniciativy Fotbalová evoluce Ondřej Lípa.

„Projekt Fotbalové evoluce pokračuje dobře, udělal se kus poctivé práce a tímhle jsme si udělali také trochu únik od veškerých jednání a objíždění republiky. Bavilo mě to a věřím, že to bude bavit i diváky," uvedl k myšlence spotu Vladimír Šmicer. „Doufám, že si diváci v těch jednotlivých vtipech najdou pointu, kterou jim tím chceme sdělit. A věřím, že je to také pobaví," dodal Jan Koller.

Iniciativa Fotbalová evoluce přichází s programem, s nímž chce uspět ve volbách na valných hromadách FAČR a tuzemskou kopanou postupně změnit takzvaně odspoda.

F-evoluce volá po tom, aby se do českého fotbalu vrátily hodnoty jako respekt, etika, férovost, funkčnost, byl dbán důraz na veřejný zájem a zlepšilo se celkové prostředí.

Postupy a sestupy v soutěžích by podle iniciátorů měly být dílem jen a pouze sportovní snahy, nikoliv zákulisních machinací. Aktivní rozhodčí by neměli působit v žádných volených funkcích. Vzdělávání trenérů dětí a mládeže by mělo probíhat ucelenou metodikou a mělo by být zdarma.

„Snažíme se fotbalu pomoci z morálního bahna, které tady dvacet třicet let bylo zaseto, v němž se kupovaly ´jízdenky´ do vyšších soutěží a všichni to brali a berou jako běžnou věc," nechala se nedávno slyšet jedna z hlavních tváří projektu Šmicer.