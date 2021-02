Asi se střetla Venuše s Marsem, vtipkoval Karafiát po ukončení letitého čekání na druhou trefu

„Asi se střetla Venuše s Marsem v jedné rovině," smál se Karafiát, který pod Ještědem hostuje ze Slavie. „Do čeho jsem kopnul, to mi tam spadlo. Asi to byl můj životní zápas. Hráli jsme dobře. Trenéři nás na Pardubice dobře připravili. Věděli jsme, že hrají vysoko, takže jsme míče sypali jen za ně. Hrát takhle vysoko na takové riziko proti našim krajním hráčům je zabijácký," zhodnotil 26letý hráč. Zbylé dva góly dal Michal Sadílek rovněž v první půli.

„Zápas nám celkově sednul. První byl poločas byl na začátku z naší strany až neuvěřitelný, jak jsme na Pardubice vlítli. Dali jsme tři rychlé branky, což určilo ráz celého utkání," poznamenal hráč s výbornou kopací technikou.

Přesto na druhý gól v nejvyšší soutěži čekal dlouhých 92 ligových zápasů, skoro tři a půl roku. „Bylo to hodně dlouhý. Jsem rád, že to tam teď padlo dvakrát. Doufám však, že nebudu čekat další čtyři roky, protože už bych taky mohl mít po kariéře... Doufejme, že jsem třeba někde něco otevřel a začne mi to tam padat," přeje si defenzivní hráč, který se prosadil nejprve ve 13. minutě hlavou po přímém volném kopu Mosquery a poté o dvanáct minut později po nahrávce Sadílka.

„Šel na hřiště s defenzivní úlohou, ale přidal nadstavbu, dal dvě branky a podal skvělý výkon. Jsem rád i za něj. Sám cítil. že mu trochu chybí kvalitnější práce dopředu a dnes ji tam dodal. Určitě nám hodně pomohl," poznamenal kouč Liberce Pavel Hoftych, jenž na jaře staví Karafiáta ve středu zálohy.

„Při skladně týmu pro jaro jsme měli největší problém s tím, že nám odešel střed zálohy. Navíc první zápas nemohl hrát Sadílek a Kamso Mara měl namířeno do jiného klubu, takže bylo jasné, že to musíme vyřešit. Nejvíce nám tam vycházel Purzitidis a právě Káfa a z nich jsme udělali defenzivní štíty. Teď bych naopak řekl, že ve středu hřiště máme přetlak," doplnil Hoftych.

Jak to bere Karafiát? „Je mi jedno, na které pozici nastupuju, pro mě je důležité, abych hrál. Nejlépe se cítím ve středu hřiště a je jedno, jestli na stoperu nebo v záloze. Momentálně se cítím dobře uprostřed zálohy," uzavřel Karafiát. A proti Pardubicím to potvrdil.