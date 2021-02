Gólový navrátilec Bartek: Fanoušci na štaflích nám chyběli, nerozumím tomu! Klusáček byl ještě ostřejší

„Zápas se mi nehodnotí dobře, chtěli jsme urvat tři body. Nepovedl se nám vstup do utkání, chtěli jsme být nebezpečnější. Postupem času jsme šli nahoru. Druhá půle už byla z naší strany daleko lepší, všechno vyústilo v můj gól. Bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce, nechali jsme si dát zbytečný gól," litoval Bartek, který naskočil do hry od začátku druhého poločasu.

Třiatřicetiletý borec se vrátil po dlouhé pauze před týdnem na půdě Plzně, kde odehrál závěrečnou půlhodinu. Teď dostal od kouče Klusáčka větší časový prostor. „Jsem šťastný, že jsem se vrátil. Byla to moje nejdelší pauze v kariéře, kdy jsem byl zraněný. Nebyl jsem na tohle zvyklý, proto si vážím každého tréninku, každého zápasu, do kterého můžu naskočit. Gól je takový bonus," prohlásil Bartek, který se trefil z deseti metrů k tyči.

Platí za univerzála, i proto mu Klusáček svěřil tentokrát hodně ofenzívní pozici. „Nemám s tím problém, za celou kariéru jsem kromě stopera nastoupil všude. Myslím, že jsem byl týmu platný," podotkl Bartek, který litoval vyrovnávací branky Dynama.

Penalta proti Bohemce. Brankář Klokanů Patrik Le Giang se marně natahuje po střele Benjamina Čoliče z Českých Budějovic.

Vlastimil Vacek, Právo

„Před penaltou jsem udělal zbytečný faul před šestnáctkou, šel jsem do skluzu. Kdybych protihráče nechal vystřelil, třeba balon zakopl a následná situace ve velkém vápně by nevznikla. Ale to je kdyby," povzdechl si zkušený Klokan.

Také jemu chyběli fanoušci na „tribuně štafle" za zdí Ďolíčku, kteří od policie dostali zákaz. „Nerozumím tomu, proč tam nemohli zase stát a fandit nám. Fanoušci nám moc chyběli," uvedl Bartek. K zákazu "tribuny štaflí" se vyjádřil také trenér Luděk Klusáček. Ani jemu se nelíbí.

"Mě to hrozně mrzí. Sám za sebe plně souhlasím s nápisem na zdi ve Sportovní ulici," narážel kouč na transparent s textem Udavači všech zemí, vyližte si pr..l!, který naštvaní příznivci Klokanů pověsili na zeď Ďolíčku. Vzkaz patřil lidem, na základě jejichž upozornění policie začala "tribunu štafle" řešit.