Slavia předvedla v dramatickém šlágru kola báječný obrat! Jarolím se konečně dočkal

Vedoucí Slavia po čtvrtečním postupu přes Leicester do osmifinále Evropské ligy na hřišti Slovácka uhájila pozici jediného dosud neporaženého týmu v sezoně tuzemské nejvyšší soutěže. Celek z Uherského Hradiště, který do neděle nenašel přemožitele už devět kol, osm z nich vyhrál a v tabulce je překvapivě třetí, však lídrovi soutěže dlouho zatápěl.

Slavia v lize naposledy prohrála téměř na den přesně před rokem 0:2 právě na Slovácku a také o pauze šla do kabin s deficitem poté, co se za domácí trefili Lukáš Sadílek a Michal Kadlec, za hosty z penalty Nicolae Stanciu. A byl to znovu rumunský legionář, který v 72. minutě poslal parádně míč z trestného kopu do šibenice.

⏲️ KONEC | Slávisté v zápase dlouho prohrávali, ale díky dvěma brankám Nica Stancia a trefě Ondry Lingra vezeme po skvělém comebacku ze Slovácka všechny body! 💪 #slosla pic.twitter.com/iy4vCXcmks — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) February 28, 2021

Obrat pak dokonal střídající Ondřej Lingr a slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který den před utkáním oslavil 45. narozeniny, dostal od svých svěřenců pěkný dárek. Slavia v nejvyšší soutěži bodovala ve 33 utkáních za sebou a už jen tři zápasy jí chybí k vyrovnaní vlastního rekordu.

.@fkmladaboleslav se po dvanácti zápasech dočkala výhry, ve šlágru kola pak bere všechny body @slaviaofficial i přesto, že v zápase se Slováckem dvakrát prohrávala ✅ pic.twitter.com/MLtNsHcJhu — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) February 28, 2021

Sestupem ohrožená Mladá Boleslav zdolala dvanáctou Karvinou a kouč Karel Jarolím po návratu na lavičku středočeského klubu čekal 11 utkání na ligové vítězství. Po vypršení třízápasového disciplinárního trestu se do sestavy vrátil kapitán Marek Matějovský a domácí rozhodli o plném bodovém zisku mezi 19. a 27. minutou.

Nejprve se z pokutového kopu prosadil Tomáš Ladra a po něm přidal pojistku Jaromír Zmrhal. Středočeši v nejvyšší soutěži zvítězili poprvé od loňského listopadu a po 12 zápasech a v tabulce se posunuli o dva body před Brno na první nesestupovou pozici.

Zlínští Ševci ve středeční dohrávce porazili Mladou Boleslav a zvítězili po deseti kolech. A svoji chuť po vítězství potvrdili také na hřišti remízového krále z Olomouce. Jediný gól zápasu vstřelil ve 23. minutě z penalty Roman Potočný a Zlín se posunul v tabulce na 11. místo.