Konečně výhra! Potřebovali jsme ze sebe shodit balvan, jásá Jarolím

Trýznivé období plné frustrace skončilo. „Potřebovali jsme ze sebe shodit balvan. Věřím, že nám to psychicky pomůže. Nemůžeme si ale myslet, že když jsme vyhráli jeden zápas, půjde to samo. To by bylo smutné. Měli bychom se uvolnit a hrát víc bez zábran," přeje si Karel Jarolím.

„Chce se mi říct, že když jsme vyhráli, je to dobré. Ale ono to tak úplně nebylo," netají kouč, že jeho tým si připsal teprve třetí výhru do tabulky v duelu dvou naprosto rozdílných poločasů.

„Bylo dost situací, po nichž jsme mohli jít do vyššího rozdílu. Dá se říct, že o utkání by po prvním poločase bylo rozhodnuto," poukazuje Jarolím.

Přestože Bolka bezpečně vedla, její hráči se stejně museli prát hlavně sami se sebou.

„Hodně rozdílné dva poločasy, možná jsme se báli o výsledek. Každý asi měl v hlavě, že už se dlouho nevyhrálo," uvědomuje si autor druhé branky Jaromír Zmrhal.

„Karviná vystřídala několik hráčů a začala hrát svoji hru. My jsme jim dali prostor, jak jsme se zatáhli a báli se, abychom neinkasovali. Vítězství znamená velkou úlevu, věřím, že nám hodně pomůže. Všichni ho tady potřebovali. Jak první, tak poslední hráč, takže jsme rádi," kvituje český reprezentant.

„Opticky se zdálo, že Karviná pak měla územní převahu. Až na závěr však neměla nějakou šanci," dodává Jarolím.